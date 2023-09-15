Whatsapp yokken biz nasıl okuduk!

Biz ilkokuldayken whatsapp yoktu.

Bazen düşünüyorum da acaba biz nasıl bitirdik bu okulları, nasıl geldik bu aşamaya? Ödevimizi kim takip etti? Okula alınacakları, okuldan gelen şikayetleri anne babamız nasıl öğrendi? Öğretmene nasıl müdahale ettiler? Yani şimdi whatsapp gruplarından yapılan yazışmalara bakıyorum da ödevler, sanki annenin görevi. Okula gitmesi gereken kitaplar, istenen malzemeler, okulda yapılacaklar da keza öyle... İyi anne olma yarışının en çılgınca yaşandığı bu gruplar, acımasız eleştirilere, dedikodulara sahne olmaktan başka işe yaramadığı gibi bir de çocukların sorumluluk kazanmasının önündeki en büyük engel. Salın artık şu çocukları... İlginizi başka velilere ispatlamak zorunda değilsiniz. Çocuğunuz görsün onunla ilgilendiğinizi yeter!

E.T.'YE BENZEMESİ TESADÜF MÜ?

Son zamanlarda nedense NASA'dan sürekli uzaylıların varlığı ile ilgili açıklamalar geliyor. Amaçları nedir tam olarak anlamış değilim. Bunlar yetmezmiş gibi şimdi bir de uzaylı fosili sergilendi. 1000 yı l önce yaşadığı söylenen ve dünyadaki hiçbir varlıkla DNA'sı uyuşmayan bu fosilin E.T.'ye benzemesi sizin de dikkatinizi çekmedi mi? Bu durumda akıllara iki şey geliyor. Ya bu fosi l çok önce bulundu ve E.T bu fosile bakarak yaratıldı. Ya da bu fosil masalı, E.T.'den ilham aldı. Üç parmaklı oluşuna kadar hem de!