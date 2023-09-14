Ayrılsak da beraberiz beraber olsak da ayrı!

1990 öncesi doğanlar hatırlar, 'Ayrılsak da beraberiz' diye bir dizi vardı. 490 bölümle en uzun süren Türk dizilerindendi.

O diziyi çocukken izleyen, yetişkin olduktan sonra ise bunu gerçek olarak yaşayan bir kitle varmış. Hem de azımsanamayacak derecedeymiş. Hayır babasının maaşını almak için kocasından resmi olarak boşanıp, yine evliliğini sürdürenlerden bahsetmiyorum.

Onlar ayrı bir davanın konusu...

Gerçi ikisinin de kökeninde ekonomik sebepler yatıyor ama bu bahsedeceğim yeni ayrılıkların tek nedeni bu değil!



BAHANELER VE SEBEPLER

Çevremde bildiğim böyle biri yok.

Bildiğim diyorum çünkü bu tür bir yaşam daha çok kapalı kapılar ardında yaşanıyor bu yüzden de ne kadar çok arttığının farkında bile değiliz. Ben de bunu bir röportajdan öğrendim.

Bir insandan niye boşanırsınız? Sorunun cevabı net gibidir değil mi? Onunla artık aynı evde olmak istemediğiniz için! Peki aynı evde kalacaksanız neden boşanırsınız?

Ya da şöyle sorayım boşandın neden hala aynı evde kalmaya devam edersin?

Maddi sebep (bahane) ilk akla gelen.

Zaten zorla oluşturulmuş bir düzeni bozmak çok zor.

Sebeplerden biri de çocuk... Daha doğrusu sebep olarak sunulan bahanelerden!

Çocuk ebeveynleri ile büyüsün, üzülmesin! Zamane çocuklarını siz aptal mı sandınız? Bu onu değil kendinizi kandırmaktan başka bir işe yaramaz.



AYRIŞMA PROBLEMİ

Şimdi asıl sebebe gelelim. Klinik Psikolog Yeşim Türköz durumu şöyle anlatıyor:

Ayrılamamanın arkasında yatan asıl sebeplerden biri anlaşmazlıklara rağmen yıllar içinde birlikte yaşamaya alışıp, aynı çatı altında olmanın konforundan vazgeçememek.

Her ayrılığın bir ayrışma olmadığına değinen Türköz, "Ayrıldığınız halde aynı evde yaşamaya devam ediyorsanız, bu, taraflardan birinin ya da her ikisinin de ayrışma problemi olduğunu gösterir" diyor.

Tabii ki bu tür bir yaşamın hem çiftler için hem de bu konuda kandırılan çocuklar için sürdürülebilir ve doğru bir yöntem olmadığını da sözlerine ekliyor.



BİR DE BU MODELLER VAR

Aslında bu röportajda bilinçli olarak yollarını ayıran ama birlikte yaşayan çiftler ele alınmış. Okurken "Yok artık daha neler olur mu öyle şey?" desek de aslında bu tür ilişkilerin yeni değil, yıllardır var olduğunu hatta eskiden daha çok olduğunu söyleyebiliriz.

Evlilikleri çoktan bitse de tüm bu sebeplerle aynı ayrılamama durumunu yaşayan pek çok insanı çevrenizde görebilirsiniz.

Ben bunlara "Beraber olsak da ayrıyız" çiftleri diyorum. Bu çiftlerin çoğu boşanmayı aklına bile getirmez. Çünkü bunu kendine dahi itiraf edemez. Ama evlerine gittiğinizde iki ayrı televizyon ve iki ayrı odada iki ayrı düzen görürsünüz. Çoğu zaman yemekleri bile birlikte yemez hatta aynı yemeği bile tercih etmezler. Bir tek misafir geldiğinde ortak alanda buluşurlar.

Hatta bazılarının evliliği sürdürme sebebi sadece, "Bu yaştan sonra boşanmaya ne gerek var?"dır. Ve sandığınız kadar da az değiller. Çoluğu çocuğu büyütmüş çiftlerin yüzde 95'inden bahsediyorum

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