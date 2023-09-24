Helal size ay yıldızlı kızlar

Gazetede her zaman maç izlenir, özellikle spor servisinde hep. Derbiler ya da İzmir takımlarının maçları ise yazı işlerinde ilgiyle takip edilir.

Çoğunlukla da erkekler tarafından. Ama dün bambaşka bir ortam vardı. İşi biraz hafifleyen televizyonun başında aldığı soluğu... Kadın, erkek ayrımı yapmadan herkes, hatta anne, babasıyla işe gelen çocuklar da! Maçın sonu yine zaferdi.

FİLEDE YİNE BİR ZAFER

A Milli Kadın Voleybol Takımı yani Filenin Sultanları, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'ndaki altıncı maçında ev sahibi Japonya'yı 3-1 yendi.

Grubunda 6'da 6 yapan "Filenin Sultanları", 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmayı garantiledi. Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonu milli takım ayrıca, üst üste 21. maçından galibiyetle ayrıldı. Ayyıldızlı ekipte Vargas, 22 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Üst üste ikinci, tarihinde ise üçüncü kez olimpiyatlarda mücadele edecek milli takım, elemelerdeki yedinci ve son maçında bugün saat 10.00'da Belçika ile karşılaşacak. Müsabaka, TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Sultanlar bugün de çoluk çocuk herkesi ekran başına çekecek.

FUTBOLDA DA ESİYORLAR

Dün bir güzel haber de Türkiye U19 Kadın Futbol Milli Takımı'ndan geldi. İsveç'te yapılacak Avrupa Şampiyonası öncesi Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde hazırlıklarını sürdüren Türkiye U19 Kadın Futbol Milli Takımı, Estonya U19 Kadın Milli Takımı'yla yaptığı ikinci hazırlık maçını da kazandı. 20 Eylül'de oynadıkları ilk maçı da 3-2 kazanan Türkiye U19 Kadın Milli Takımı oyuncuları, bitiş düdüğüyle büyük bir sevinç yaşadı. Sahanın ortasında bir araya gelen sporcular, galibiyeti 'Türkiye' sloganıyla kutladı. Bu yıl Türkiye spor tarihine adını yazdıran, sporda erkek egemenliğini yıkan kadınlara, sizin de içinizden "Helal size be" demek geçmiyor mu?