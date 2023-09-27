Kadın acizse nasıl erkeği yönlendiriyor?

Bizim topraklarımızda 'gelin kaynana çatışması' diye bir şey var. Bu tip bir sosyolojik olgunun başka bir toplumda (daha doğrusu Avrupa gibi bireyselliğin ön planda olduğu toplumlarda) olduğunu hiç sanmıyorum. Yaşanan bu çatışmanın pek çok farklı sebebi olsa da sonuçta soyu devam ettirdiği için 'kıymetli 'olan erkek evladın paylaşılamamasından, bazen de kadınların eşinden göremediği sevgiyi, ilgiyi oğullarından beklemesinden kaynaklanıyor.



TAHT VE İKTİDAR SAVAŞLARI

Ve bu, öyle bir zincir ki kendisi kayınvalide zulmü görmüş bir gelin, aynı zulmü yapmak için erkek çocuk doğurmayı bekliyor.

Aslında erkek çocuk doğurarak toplumda saygın bir konuma gelebileceğine inanıyor ve bu saygınlığı korumanın yolunun da oğlunun otoritesini korumaktan geçtiğini düşünüyor. Bir nevi taht ve iktidar savaşı...

Kadınlar bu iktidar savaşını daha stratejik yollarla yaparken, erkekler devlet veya şirket yönetmekteki başarılarını (yani öyle olduklarını iddia ediyorlar!) ailevi meselelerde pek de iyi sergileyemiyorlar.



ÖLDÜRMÜYOR SÜRÜNDÜRÜYOR

Gelin-kaynana ne kadar çatışırsa çatışsın birbirini öldürme seviyesine gelmiyorlar.

Ama babalar, yani erkekler kışkırtıldıklarında daha yıkıcı olabiliyorlar. Oğluyla arasını bozduğu için gelinini öldüren kayınpeder haberlerine maalesef sık sık rastlıyoruz. Nitekim Muğla Seydikemer'de gelinini önce öldürüp sonra ateşe veren 72 yaşındaki baba ifadesinde şunları söylemiş: "Oğlum yıllardır gelip gitmez.

Bunun sorumlusu gelinimdir. Oğlum Ramazan Bayramı'nda da gelmedi. Bayramdan 1 ay önce plastik kelepçe, kemik ilacı zehri, dolu fişekler, bıçak ve ipin olduğu bir çanta hazırladım. Hazırlık yaptım. Çantayı evin girişinde asılı vaziyette tuttum." Bir baba oğluna olan özlemini gelininden çıkartıyor. Gelini toprağa, kendi parmaklıklar ardına giderken oğlunun kendi iradesiyle ailesini görmek istemediğini kabul etmektense onu gelininin yönlendirdiğini düşünmek sanırım daha katlanılabilir geliyor. En büyük çelişki de burada başlıyor. Bir yandan erkeklerin daha güçlü ve otoriter olduğu düşünülürken bir yandan da karısı tarafından yönlendirilebilecek kadar aciz olduğunu varsayarak öfkeyi kadına yönlendirmekten geri kalmıyorlar. Kadına öfkelenmenin bilmem kaç milyonuncu sebebinden biri olarak yine olan kadına oluyor.

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