Sözleşme imzalayan 193 ülke nerede?

Dünya Çocuk Hakları Günü'ydü dün.

193 ülkenin imza attığı Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin kabul edildiği gündü yani. 5 bin çocuğu öldüren İsrail'in de içinde bulunduğu bu ülkelerin gözü önünde yaşandı, yaşanıyor bu katliam.

"... Birleşmiş Milletlerin, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde ve Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmelerinde herkesin, bu metinlerde yer alan hak ve özgürlüklerden ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka görüş, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, doğuştan veya başka durumdan kaynaklanan ayırımlar dahil, hiçbir ayırım gözetilmeksizin yararlanma hakkına sahip olduklarını benimsediklerini ve ilân ettiklerini kabul ederek..." diye başlayan Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 54 maddesi var... Bunlardan en temel olanlarına bir bakalım...



SADECE CAN DERDİNDELER

Yaşama ve gelişme hakkı... Daha doğmaya bile fırsat bulamıyor Filistinli çocuklar.

Annelerinin karnında gidiyor mezara!

Bir isme ve vatandaşlığa sahip olma hakkı...

İsimleri ölünce tanınabilsin diye ellerine yazılıyor Filistinli çocukların!

Sağlık hizmetlerinden faydalanabilme hakkı... Hastaneleri bombalanıyor!

Eğitim hakkı... Bırak okula gitmeyi, bombardımandan burunlarının ucunu bile çıkaramıyorlar!

İnsani şartlarda yaşam hakkı... Elektrik yok, su yok, yemek yok. En temel insani ihtiyaçlardan mahrumlar!

İstismar ve ihmalden korunma hakkı... İstismar bu çocukların yaşadıklarının yanında pek hafif bir tabir!

Ekonomik sömürüden korunma hakkı (çocuk işçiler)... Zaten çalışamıyorlar...

Çünkü bombardıman altındalar!

Düşünce özgürlüğü hakkı... Can derdinden düşünmeye fırsatları yok ki!

İfade özgürlüğü hakkı... İfade etseler de seslerini kimse duymuyor ki!

Dinlenme, eğlence ve kültürel faaliyetler için zamana sahip olma hakkı... Nasıl büyük bir lüks onlar için!



BAĞIMSIZ UZMANLAR NEREDE?

İsrail ve Filistin'in taraf olduğu bu sözleşmenin denetmenleri kim? Çocuk Hakları Komitesi (ÇHK) var. Bu komitede, sözleşmeyi imzalayan ülkeleri denetlemek üzere 18 bağımsız uzman bulunuyor. UNICEF ve Uluslararası Af Örgütü gibi çocuk haklarının ihlaline karşın çalışmalar yapan ve çocukların haklarını savunan çocuk hakları ile ilgili sivil toplum kuruluşları da var...

E peki Filistinli çocuklar ölürken nerede bu bağımsız uzmanlar, denetmenler? Hiç görüp duydunuz mu? Ben hiç duymadım.

Hadi rapor yazdılar diyelim. Üst makama da sundular. Yaptırımı ne? Bilinmez!



BİR AMERİKA İMZALAMAMIŞ

Birleşmiş Milletler niye var? Birleşmiş Milletler'e ait kurumlar ne işe yarıyor. Bu sözleşmelerin amacı, yaptırımı ne?

Bu sözleşmenin önemli bir yaptırımı var ki, demek koskoca Amerika Birleşik Devletleri, ulusal özerkliğini zedeleyeceği ve anne baba çocuk ilişkilerine müdahil olacağı gerekçesiyle imzalamamış.

Ama yine gördüğümüz kadarıyla yaptırımlar sadece işlerine gelene... Yoksa ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka görüş, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, doğuştan veya başka durumdan kaynaklanan ayırımlar yapılmayacağı en başında belirtilmiş bu sözleşmede Filistinli çocukların tüm haklardan mahrum kalmasını nasıl açıklayabiliriz!

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın