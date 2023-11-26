Ankara'da bir vatandaş, asansör tamiri sırasında çıkan gürültü nedeniyle tartıştığı komşusu ve 15 yaşındaki oğlunu tüfekle vurarak öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı. Olay sonrası katil gözaltına alındı. İki gün önce yine Ankara'da başka bir komşu katliamı daha yaşanmış, 72 yaşındaki adam pompalı tüfekle bir aileyi yok etmiş, 3 yaşındaki otizmli çocuğu ise kurşunu yetmediği için sağ bırakmıştı... Sebep yine gürültü...

İĞNE DELİĞİNDEN ÇIKIYOR

Kentte yaşıyoruz. Sağımız, solumuz, önümüz, arkamız gürültü! Apartmanda oturuyoruz, haneler üst üste, yan yana... Elbette ki dışarıdan gelen gürültü insanı rahatsız ediyor, sinirini bozuyor. Ama bence asıl gürültü beynimizin içinde. Beynimiz, iç sesimizle o kadar dolu ki, dışarıdan gelen tek bir sese bile tahammülümüz kalmamış. Böyle sudan bir sebeple insan öldürecek, hatta katliam yapacak kadar tahammülümüzü ne zaman, nerede ve nasıl kaybettik? Şiddet içimizde öyle bir birikmiş ki, çıkması için iğne deliği yetiyor. İnsanların hepsini öldürseniz de fayda yok. Tahammül seviyemizi yükseltmediğimiz, kafamızın içindi temizlemediğimiz sürece beynimizdeki gürültü susmayacak. Tavsiye vermeyeceğim, herkesin kendine göre bir yöntemi var. Sadece bunu yapmak zorunda olduğumuzu biliyorum. Yoksa ya hiç yoluna ya katil olacağız ya da öleceğiz!