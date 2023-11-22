Ben üzüleyim ama başkası yardım etsin

Bazen insanların iki yüzlülüğünü anlamakta çok zorlanıyorum.

Gazze'de büyük bir işgal var. Tüm dünyada bu yüzden gösteriler yapılıyor.

Tabii ki Türkiye'de de... Türkiye, Gazze'deki yaralı ve hastalara kucak açtı. Onlara yardım elini uzattı. Uçakla hastaları getirdi... Bunun üstüne sosyal medyada bazı kesimlerden tepki gelmeye başladı. Mesela SMA hastası bir çocuğun fotoğrafıyla, Gazzeli bir kanser hastasının fotoğraflarını yan yana koyup Türkiye'nin SMA tedavisini karşılamadığını ama Gazzeli hastaları buraya getirdiğini yazmışlar.

SMA hastası çocukların haklarını savunurken Filistinli çocuklara, insanlara yapılan yardımı eleştirmek bana pek iyi niyetli gelmedi.

Acıları kıyaslamak ne kadar doğru?

Tabii ki SMA konusu büyük bir sorun ve en kısa zamanda çözülmeli. Ama burada bir iki yüzlülük görüyorum ben.



E PEKİ ŞİMDİ NE OLDU?

"Acının seni, beni olmaz" diyorduk, "Dünya duy seslerini" diyorduk. Peki şimdi noldu? Türkiye'nin yaptığı yardım niçin zorunuza gitti? Devlet de sadece sosyal medyadan PRAY PALESTINE yazmakla mı yetinseydi? Yoksa "Bana dokunmayan yılan bin yaşasın, diğer devletler yardım etsin bizimki sadece bizimle ilgilensin, önce biz" mi diyorsunuz?

Eğer öyleyse bir daha Filistinli acı çeken çocuk fotoğrafı paylaşmayın onları sosyal medya paylaşımlarınıza malzeme yapmayın.

Türkiye insanlığın gereğini yapıyor.

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