Ailece film keyfi fiyaskosu

Yarı yıl tatili başladı. Biz de kendi çapımızda evde bir takım tatil etkinlikleri yapalım dedik. İlki ailece film izlemekti. Ama maalesef bu ailece film izleme olayı düşünüldüğü kadar kolay bir etkinlik değil. Dağ tatiline gitsek daha az yorulurduk sanırım.

İlk deneme Canavarlar Firarda isimli (10+) bir filmdi.

E bizim evde de 10 yaş altında kimse olmadığı için gönül rahatlığı ile açtık filmi... Işıkları kapattık, patlamış mısırlarımızı aldık, kanepelere uzandık.

Filmin ilk çeyreği gayet iyiydi.

Sonra birden bire kitabın içinden çıkan bir canavar en küçüğümüzü biraz tedirgin etti.

Korkup korkmadığını sordum, sorun yok deyince devam ettik ama canavarların ardı arkası kesilmedi. Sonunda itiraf etmese de ufaklığın korktuğunu düşünüp başka bir film açmaya karar verdik.

RİSK ALMAYALIM DEDİK AMA!

Bu kez risk almamak için animasyon filmi seçtik. Filmin adı: Tavuklar Firarda, yaş grubu (10+)... En fazla ne olabilirdi ki! İkinci film izleme girişimimiz yine keyifli başladı ancak yine fiyaskoyla sonuçlandı.

Tavuk çiftliklerinin arka planında olanları anlatan film bu kez kızları ağlattı. Tabii ki filmi yarıda kestik ve sonuçta ikisi de bir daha tavuk yememeye karar verdi. Film izlemekten vazgeçip pastacıların yarıştığı bir program açtık. Pastacı programı olduğu için onun yaş etiketine hiç bakmamıştım.

Bir de ne göreyim program:

(18+)...!

Hayır bu etiketlerin neye göre ve kim tarafından verildiğini merak etmeye başladım.

Pastacıların yarıştığı bir program 18 yaş ve üzeriyken canavarlarla dolu bir film ve tavuk sektörünün iç yüzünü anlatan bir animasyon nasıl 10 yaş üzeri oluyor? Ailece film seyretmek için önce tüm içerikleri izleyip ondan sonra seçim yapmamız gerekiyor sanırım.

ENTRİKA İLKOKUL SIRALARINDA

Bu arada ana akım medyada 'prime time'da yayınlanan dizilerdeki entrika, şiddet, madde kullanımı gibi olumsuz örnek oluşturabilecek konuları saymıyorum bile. Bizim evde bu tip diziler izlenmiyor yani ben ve eşim izlemiyoruz. Buna rağmen kızların bazen heyecanla bu dizileri izlediğini görmek beni hem şaşırtıyor hem de sinirlendiriyor. İlgilerinin nedenini sorunca da okuldaki arkadaşlarının bu dizileri konuştuğunu söylüyorlar. Entrikalar ilkokul seviyesine inmiş yani. Bizse hala yaş etiketlerine güveniyormuşuz...