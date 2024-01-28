Suç ve ceza!

Amerika idam cezasını hala uygulayan ülkeler arasında. Son olarak ilk kez bir kişi saf nitrojenle infaz edildi, yani öldürüldü. İdam cezası bana çok fazla insanlık dışı gelse de kurbanın ailesi yerinde olsam belki aynı şekilde hissetmeyebilirdim. Çünkü canımız yandığında can yakma isteği duyarız çoğu zaman. Fakat birine idam cezası verebilmek için kanıtların çok sağlam olması gerekir. Pardon deme şansınız yok.

Nitrojenle idam mahkumu bir kiralık katil. İlk infaz denemesi başarılı olmamış.

Bu yüzden de daha önce hiç uygulanmamış bir yöntemi seçmişler. Aslına bakarsanız hiçbir yöntem bir diğerinden daha iyi değil ama izleyenler uzun sürmesi bakımından işkence yapılarak öldürüldüğünü söylüyor.

İDAM CAYDIRICI MI?

Tüm bu detayları okurken ilk aklıma gelen azmettirenin de aynı cezayı alıp almadığı.

Kiralık katilin ölmesinin maktulün ailesinin içini rahatlattığını hiç sanmam.

Çünkü tetiği çekmemiş olsa da canına asıl kast eden hayat arkadaşı yani eşi...

O cani hayatına devam ederken tetiği çekenin ölmesi bana çok tatmin edici gelmezdi. Kiralık katilin suçsuz olduğunu iddia etmiyorum tabi ki ama eğer illa ki bir infaz olacaksa bu gerçek suçlunun yani karısını öldürmeye çalışan adamın infazı olmalıydı. Peki idam cezasının suç işlemeyi caydırıcı bir etkisi var mı? Hiç sanmam çünkü en çok suç hala ABD'de işleniyor en büyük suçlular da yine o topraklardan çıkıyor. Caydırıcı bir etkisi yoksa idamın da bir anlamı yok bence.

İyi ki bizim ülkemizde idam cezası yok.