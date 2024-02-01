Farklı bir seçim vaadine ne dersiniz?

Bugün birlikte Fransa'da bir köye gideceğiz.

Ama bu köy bildiğimiz köylerden değil. Çünkü burada yaşayan herkes demans hastası. Alzheimer köyü olarak da biliniyor.

Demans özellikle Alzheimer maalesef ki çağımızın vebası! Rakamlarla anlatmak gerekirse Alzheimer 40 ile 65 yaş arası hastalarda 20 kişide 1, 65 yaş üstü hastalarda 14 kişide 1 ve 80 yaş üzeri hastalarda 6 kişide bir gibi görülme oranına sahip. Ve bu oran her geçen gün artıyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir sağlık sorunu olarak tanımlanıyor. Ve ne yazık Alzheimer da dahil olmak üzere pekçok demans türünün tedavisi yok. Bu sebeple demans tedavisi çoğunlukla semptomları kontrol altına almayı ve bu sayede hastanın yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Bu yüzden de destek ve bakım süreçleri büyük bir önem taşıyor. İşte Fransa'daki Landais Alzheimer adlı bakım kompleksi demans hastaları ve hasta yakınları için devrim niteliği taşıyan sıra dışı bir projenin ürünü. Burası bir bakım kompleksi fakat diğer taraftan tüm sakinlerinin demans hastası olduğu bir köy.

TIBBİ YAKLAŞIM DEĞİL

2020 yılında inşa edilen köyde, bugün yaklaşık 120 demans hastası yaşıyor. Hemen hemen bir o kadar da sağlık çalışanı ve gönüllü, köy sakinlerinin bakımıyla ilgileniyor. Ancak bu deneysel yaşam alanında herhangi bir tıbbi sembole rastlamak mümkün değil. Örneğin sağlık görevlilerinin hiçbiri beyaz önlük giymiyor. Çünkü Landais Alzheimer, demans hastalığına karşı tıbbi bir yaklaşım yerine sosyal bir yaklaşım geliştiriyor.

ÖZGÜR VE ZAMANSIZ!

Köyün en dikkat çekici özelliklerinden biri de hastalarına sunduğu geniş özgürlük ortamı. Her şeyden önce buradaki hastalar, kendilerine ait evlerde yaşamını sürdürüyor.

Bununla birlikte Landais Alzheimer bölgedeki herhangi bir kasabadan çok da farklı değil. Bu yerleşim yerinde market, kuaför, kütüphane, spor salonu, alışveriş mağazaları ve etkinlik alanları var.

Yani köyün sakinleri, diğer pek çok demans hastası gibi sosyal hayattan ve şehir yaşamından izole edilmiş değil. Landais Alzheimer'ın kendine has başka kuralları var.

Örneğin alışveriş, arkadaş buluşmaları veya temizlik için belirli saatler yok. Köyde zaman kavramı da sakinlerin diledikleri şekilde sosyalleşmesine olanak tanıyacak şekilde yeniden tanımlanmış.

Bu ütopik köyün tüm masraflarının yerel yönetimler tarafından karşılandığını göz önünde bulundurursak yerel seçim öncesi seçim vaadi arayan adaylar için iyi bir fikir olabilir!