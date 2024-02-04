O gece sadece taksici ölmedi

İdamla ilgili fikirlerimi yazmamın üzerinden henüz 1 hafta geçmedi.

İyi niyetli bir taksicinin gece yarısı üşümesin diye aldığı müşteri tarafından katledildiği görüntüleri izlemek, katilin soğukkanlılıkla taksicinin kızını arayarak "Baban kan kaybından ölecek" dediğini öğrenmek Oğuz Erge'yi hiç tanımayan biri olarak benim bile içimde büyük bir nefrete sebep oldu. Ailesini düşünemiyorum. Allah sabır versin.



ADALET VE CAYDIRICILIK

Bu olay idam cezasını bir kez daha düşünmeme sebep oldu. Cezanın en önemli işlevi adalet duygusunu tatmin etmek ve başka birinin bu cezayı görerek suç işlemekten vazgeçmesi.

Bu tür bir caniye verilecek ölüm cezası bile adalet duygusunu tatmin etmeye yetmez bence. Çünkü o katil, o gece sadece o taksiciyi öldürmedi. İyi niyeti, yardım etme duygusunu, güveni de öldürdü. Bu olaydan sonra birinin gece yarısı soğukta kalmasının, hasta annebabası ya da çocuğuna yetişmeye çalışan birinin taksi bulamamasının da sorumlusu olacak o cani. O cani o silahı gece çalışan tüm taksicilerinin ailelerinin uykularına ve huzuruna da sıktı.



GÖRÜNTÜLER YAYINLANMASAYDI

Keşke o anların görüntüsü yayınlanmasaydı.

Ben bile izlemeye dayanamazken çocuklarının ya da eşinin bu görüntülere maruz kalması çok acı. Ayrıca maalesef ki bu görüntüler benzer katilleri tetiklemekten başka işe de yaramıyor.

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