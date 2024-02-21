Ballı değil zehirli kurabiye

Sağlıklı beslenme günümüzde üzerinde en çok konuşulan konu başlıklarından biri. Hemen hemen herkesin bu konuda bir fikri var. Bunun en birinci nedeni ise bilgiye kolay ulaşabilmek. Ama ne yazık ki kolay ulaştığımız o bilgiler çabuk kirlenmeye çok müsait. Çok fazla uyarana maruz kaldığımız iletişim çağında ilgiyi çekmek adına yapılan cımbızlamalar yanılgılara sebep oluyor.

BİLGİ KİRLİLİĞİ TEHLİKELİ

Bu yanılgılar arasında da en çok sağlık konusundaki bilgiler yer alıyor. Pek çok yayında ve makalede bal ve pekmezi öve öve bitiremeyen uzmanlar bu kez başka bir tehlikeye dikkat çekiyor... "Sağlıklı tarifler hazırlarken bal ve pekmez kullanmak vücudu zehirliyor." Haydi bir de buradan buyrun. Nasıl yani şimdi çocuklarımıza rafine şeker yedirmemek için yaptığımız ballı pekmezli kurabiyeler zehirli mi? Evet maalesef öyle bir durum söz konusu.

Yapılan çalışmalarda özellikle yüksek şeker içeriğine sahip bal, pekmez gibi gıdaların yüksek sıcaklıkla muamele görmesi sonucu ortaya çıkan Hidroksimetil Furfural (HMF)'in toksik etkiye sahip olduğu ortaya konmuş. Bu madde aynı zamanda bal ve pekmezde kalite kriteri. Yasal olarak da kontrol ediliyor. Çünkü HMF'nin yüksek dozda alınması durumunda insanda üst solunum, göz, deri ve mukozada tahriş, genotoksik etki ve tümör oluşumunu tetikleme gibi riskli yan etkileri var. Bu konudan varmak istediğim bir diğer nokta da nokta şu. Siz siz olun internet ve sosyal medya gibi mecralarda gördüğünüz her bilgiye inanmayın. Hele ki sağlık gibi hassas bir konuda...