Geç olsun güç olmasın!

2022 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Uzay Programı Strateji Belgesi sunumunda açıkladığı "Bir Türk vatandaşını uzay programına gönderme sürecini başlatıyoruz" söyleminin ardından zorlu eleme süreçlerinden geçerek seçilen ilk isim Alper Gezeravcı olmuştu. Gezeravcı, 18 günlük UUİ'de mikrogravite ortamında biyoloji / biyoteknoloji, fizik, teknoloji ve insan araştırmaları başlıklarında 13 adet deney gerçekleştirip bilim misyonunu başarıyla tamamlayarak yurda dönüş sağladı.

YÜZDE 68 SEVİNDİ

Peki, Türk halkı Alper Gezeravcı'nın uzaya gidişi karşısında nasıl hissetti? Areda Survey araştırma şirketi, Milli Uzay Programı kapsamında Türk Astronot Bilim Misyonu (TABM) ile ilk Türk Astronot Alper Gezeravcı'nın uzaya gönderilmesi karşısında Türk halkının neler hissettiğini araştırmış. Araştırmaya göre Türk halkının yüzde 68,5'i Gezeravcı'nın uzaya gitmesini büyük bir sevinçle karşılamış.

Yüzde 31,5'i ise ilk Türk astronot Gezeravcı'nın uzay yolculuğunu pek sevinç duyacağı bir olay olarak görmüyor.

Ben yüzde 31.5'luk kesimin sevinmemesinin nedeninin uzaya gitme eyleminde geç kalınması olduğunu düşünüyorum.

Çünkü artık uzaya gitmek neredeyse turistik bir seyahat haline geldi. Rus kozmonot Yuri Gagarin 1961 yılında Dünya'nın sınırlarından çıkan ilk kişi olduğunda bu çok büyük olay olmuştu.

TURİSTİK SEYAHAT

Bu ilkin üstünden geçen 40 yılın sonunda ise Uluslararası Uzay İstasyonu'na giden ilk uzay turisti unvanın emlak milyarderi Dennis Tito kazandı.

Şu anda ise neredeyse şehirlerarası otobüs gibi uzaya pek çok turistik gezi yapan şirket var. Elon Musk'ın SpaceX'inden Jeff Bezos'un Blue Origin'ine, Richard Branson'ın Virgin Galactic'inden uzayda Michelin yıldızlı yemekler sunan Zephalto'ya, milyarderler sıradan insanlara uzayda yeni maceralar vaadediyor. Biletlerin çoğu fahiş fiyatları ile dikkat çekiyor, ancak endüstri geliştikçe bunların kademeli olarak düşeceği umut ediliyor.

GURUR DUYUYORUZ

Hatta bizden de Ahu Aysal biletini bile almıştı. Gidebilseydi neredeyse ilk Türk astronotton önce ilk Türk turisti gönderecektik uzaya.

Bence geç kalınmış da olsa bir sıfırdan iyidir. Artık bu seyahatin gerçekleşmesi gerekiyordu ve başarılı bir şekilde gerçekleşti. Alper Gezeravcı ile tabii ki gurur duyuyoruz.