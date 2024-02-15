Çocuklarımızı solduran renkler

Son yıllarda ailelerin çoğunun şikayeti alerjik, hiperaktif ve uykusuz çocuklar... Gerçekten de öyle. Son dönemde alerjisi olmayan çocuk görmedim desem yeridir. Keza hiperaktivite ve dikkat eksikliği de öyle! Nedeni neymiş biliyor musunuz? Gıda boyaları... Kıpkırmızı bir pasta, masmavi bir dondurma ve güneş kadar parlak sarı bir içecek. Onlara bu etkileyici görüntüyü veren gıda boyaları metabolizmamızı, kimyamızı bozuyor.

MAVİ, SARI, KIRMIZI

Özellikle çocukların tükettiği renkli atıştırmalıklar ve içeceklerde sıkça kullanılan bu boyalar, uzmanların ve ebeveynlerin endişelerini artırıyor. Gıda boyalarının yol açmasından endişe edilen hastalıkların başında dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, alerji ve kanser geliyor. Yapılan çalışmalar da gıda boyası tüketiminin bu hastalıklarla anlamlı bir ilişkisi olduğunu gösteriyor. Mesela tartrazin (yani sarı boya )ile ilgili yapılan bir çalışma huzursuzluk, irritabilite ve uykuya dalma güçlüğüne neden olabileceğini göstermiş. Kırmızı 40, Sarı 5 ve Sarı 6 isimli gıda boyaları hassas bireylerde alerjik semptomlara neden olabilen en yaygın üç maddeymiş. Kırmızı 3 olarak kodlanan eritrozin gıda boyasının yapılan çalışmalarda kansere neden olabileceği gösterilmiş.

DURDURABİLENE BRAVO

Şimdi bu bilgiye sahibiz ama çocuklarımızı bu maddelerden uzaklaştırmamız çok zor. Paketli gıdayı eve sokmamak en iyisi ama mümkün değil. Belli bir yaşa kadar direnebiliyorsunuz ama renklerin cazibesine kapılan çocukları durdurmak imkansız gibi bir şey. Renkler ne kadar canlıysa çocukları o kadar solduruyor maalesef. Kendi adıma söyleyeyim ben çok savaştım. Bir noktadan sonra yıldım. Bu kadar uyarana karşı başarabilen ebeveynleri kutluyorum.