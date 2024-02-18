Göztepe yönetimini kutluyorum

Spor, hele ki takım sporları birleştirici olmak bakımından çok önemli. Bir takımın taraftarı olmak, bir kültürün parçası olmak anlamına gelir.

Nerede olursanız olun aynı değerlerin etrafında toplanırsınız.

Ve en önemlisi bir takımın taraftarı olmak en çok da aidiyet duygusu yaşatır.

Özellikle futbol kulüplerinin anlamı bir spor müsabakasının da çok ötesindedir.

BİR DİLEK BİR MAÇ

Bir şehrin, bir semtin ruhunu ifade eder. Maalesef ki taraftar olmayı abartanlar yüzünden genellikle bu aidiyetlik duygusu zarar görür. Küfürler, kavgalar taşkınlıklar pek çok insanı futbol maçlarından da taraftar olmaktan da soğutur.

Ama Cuma günü, Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda çok güzel bir gece yaşandı.

Evet bir derbi vardı, golsüz, berabere biten bir derbi.

Ama asıl güzellik bu değildi.

Sporun başta anlattığımız, birleştirici tarafını öne çıkaran bir geceydi. Stadyumun doğu tribününden mutlu çocukların tezahüratları çınladı.

Hikaye, Öğretmenler ve Şeker Mevhibe Ortaokulu Türkçe öğretmeni Serpil Ulu'nun 7/A sınıfı öğrencilerinden hayallerini anlatan bir mektup yazmasını istemesiyle başladı. Arda, mektubunda, sınıf arkadaşlarıyla Göztepe maçına gitmek istediğini yazdı. Bu dilek, Göztepe yönetimine ulaştırıldı. Kulüp, "Şehrimin takımı, şehrimin çocukları" projesi kapsamında kapılarını 7/A sınıfı öğrenci ve velilerine açmakla kalmadı.

Onların maçtan en üst düzeyde keyif alabilmesi için bütün gönüllüleri seferber etti. Atkılar dağıtıldı, yüzler sarı kırmızı renklere boyandı.

Sırt çantası içinde atıştırmalıklar ikram edildi...

Gecenin sonunda hiçbiri o stadın kapısından giren çocuk değildi. Onlar artık, şehrinin takımını, kültürünü benimsemiş mutlu çocuklardı.

Yüzlerindeki renkleri silmediler, çünkü o renkler sadece yüzlerine değil kalplerine işlemişti... Bir maçı, bir sezonu kaybetmek ya da kazanmak değildir büyüklük, köklü bir kültüre sahip olmak, gücün, sevginin nesilden nesle geçmesidir.

Göztepe Spor Kulübü'nü bu harika projeyle yeni ve sevgi dolu taraftarlar yarattığı için kutluyorum. Gönüllüleriyle, yöneticileriyle İzmir'e yakışır bir proje...