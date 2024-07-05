Terslik bizde değil gökyüzündeki açılarda!

Bugünlerde etrafımdakilerle aynı dili konuşmuyormuş gibi hissediyorum.

Aslında bir süredir bu his var ama şu son bir haftadır çok yoğun. Hatta öyle ki aynı gün 3 arkadaşımla aynı şikayette buluştuğumuzu gördüm. Hayır herkesin anlaşamamakta anlaşması da bir tuhaf! Bu durum aklıma gökyüzünde bir şeylerin ters gidiyor olabileceğini getirdi. Hemen Filiz Özkol'u aradım.

Daha telefonu açar açmaz o da bir iletişim kazasından bahsetti. "Filiz Abla neler oluyor gökyüzünde?" diye sordum. Neler olmuyormuş ki! "Bütün açılar ters, Satürn, Plüton ve Neptün retrosu var. Merkür Aslan Burcu'nda.

Ay'la Neptün arasındaki T açısı da sıkıntılı" dedi. Anlatmaya devam etti: Bu T açısının tersliği, duygu körelmesine işaret. Birbirimizi anlamıyoruz. Buyurganız. Herkes geçmiş kinlerini kusuyor ve aşırı duygusalız..."

YALNIZ GEZEN YILDIZLAR

Tüm bu söyledikleri içinde ben en çok "duygu körelmesi" ifadesine takıldım. Evet gerçekten duygularımız körelmiş durumda.

Herkes konuşuyor ama kimse birbirinin ne dediğini duymuyor. Yani hepimiz gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar gibi savruluyoruz.

Nasıl bakmakla görmek arasında fark varsa, duymakla ne dediğini anlamak arasında da fark var. Böyle durumlar, bırakın anadili, aynı anadan doğduğumuz kişilerle bile farklı dil konuşuyormuşuz hissi yaratıyor.

Yüksek sesle konuşunca karşındaki seni anlayacak sanarak bağırmaya başlıyorsun ya, "bağırma duyuyorum" diyor. Duyuyorsun da anlamıyorsun o ne olacak!

Neyse bu ara iletişim problemleri yaşamamız normalmiş sıkıntı bizde değil, gökyüzündeymiş. Daraldığınız anda aklınıza gelsin. "Bu da geçer" deyip derin bir nefes alarak o sayılı nefesinizi, sizi anlamaları için tüketmeyin. Ben öyle yapacağım. En azından deneyeceğim!