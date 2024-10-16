Dikkat her an bir motor çıkabilir!

Son dönemlerde trafikte motosikletleri çok daha fazla görmeye başladık. Taşımacılık dışında artık birçok kişi de zaman ve yakıt tasarrufu anlamında şehir içinde motosiklet kullanmayı tercih ediyor. Bu artış karbon salınımı açısından da olumlu... Ancak artık trafikte gerçek bir motosiklet teröründen bahsetmek mümkün. Küçük oldukları ve aralardan sıyrılabildikleri için şerit ihlali hakları varmış gibi davranıyorlar.

Arabaları 'sağdan' sollayıp sürekli makas atıyorlar. Yayalar için de büyük tehlike arz ediyorlar. Örneğin otobüstesiniz ve durakta iniyorsunuz. Ayağınızı yola attığınız anda yanınızdan geçen motorla irkilebiliyorsunuz. Yaya geçidi, kaldırım, hiç fark etmiyor bir anda önünüzde, arkanızda belirebiliyorlar.

MOTOR TERÖRÜNE SON

Motor ehliyeti almak için sınıfına uygun yaşta olmaktan başka bir şart var mı bilmiyorum ama bu konunun daha çok ciddiye alınması gerektiği gün gibi ortada.

Hem de asıl tehlikeyi yaratan öyle büyük motorlar filan da değil, scooter gibi küçük motorları kullananlar çok daha tehlikeliler.

Genellikle de gençlerin kullandığı bu motorları nerede görsem anne yüreğim sızlıyor. Lütfen gençler kendinize acımıyorsanız annenize, hayatını tehlikeye soktuğunuz kişinin annesine, çocuğuna acıyın. Kurallara uyun, şeridinize sadık kalın, biraz geç kalmaktan bir şey olmaz!

Yetkililere de daha ciddi kurallar ve yaptırımlar konusunda seslenmek istiyorum.

Motor terörüne son vermenin zamanı geldi de geçiyor gibi!