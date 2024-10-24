Spor yapan hariç herkes pistte!

İzmir'de yazın çok sıcak, kışın ise soğuk olduğu için bahar, Kültürpürk'ta yürüme mevsimidir. İlkbahar, kışın kilo alanların yaza fit girme, sonbahar ise yazın tatilde yapılan kaçamakların etkilerinden kurtulma çabasının yansımasıdır. Biz de bu ara öğle molalarında ayakkabıları değiştirip aynı sebeplerle orada alıyoruz soluğu... Kültürpark'ın çevresini dolaşan tartan pist, spor yapanlara hizmet amacıyla orada bulunuyor. Ancak tartan pisti spor yapanlar hariç herkes kullanıyor desek yalan olmaz. Hatta bir ara son hızla koşan birini görünce birinden kaçıyor ya da bir kapkaç olayı sandık. Sonra buranın bir tartan pist olduğunu, koşu ve yürüyüş için yapıldığını hatırlayınca epey bir güldük.

BİZDEN BAŞKA HERKES SUÇLU

Kültürpark'a kurulan yerel pazar nedeniyle pazar arabasıyla yürüyen teyzelerden tutun da bebek arabasıyla havanın tadını çıkaran annelere, elinde sigarasıyla salına salına yürüyenlerden, topuklu ayakkabıyla arz-ı endam edenlere kadar herkes var. Pist, gerçek amacını unutturacak kadar dolu.

Hep devleti, belediyeyi, kurumları suçlamaya o kadar alışmışız ki bu kez de şu soru geliyor akıllara: Niçin denetlenmiyor? Peki illa ki denetlemek mi lazım? Niçin kurallara uymak gibi insanca bir şeye zahmet etmek yerine hep suçu başkasında aramayı seçiyoruz? Ayrıca biri bu insanları uyarsa alacağı cevap da "Özür dilerim, hatalıyım, hemen yolumu değiştiriyorum" olmaz büyük ihtimalle. Kavga çıkarır "sana ne" der, herkesin yürüdüğünü iddia edip haklı çıkmaya çalışır. Maalesef kendi özgür irademizle kurallara uymayı öğrenmediğimiz sürece medeniyeti şırıngayla zerk etseler, bir şekilde çıkarmak için uğraşırız. Bu yüzden bırakalım onu bunu suçlamayı önce boy aynasında kendimize bir bakalım.

Bu arada aman dikkat spor Kültürpark'ta spor yapmak için koşarsanız kapkaççı diye peşinizden birileri gelebilir!