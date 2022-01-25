FED’in vereceği olası sinyaller

Federal Açık Piyasa Komitesi geçen yılın son toplantısında ses tonunu yükseltmiş ve biraz daha şahinleşmişti. Kısacası yeni yılda para politikalarında kademeli rota değişikliğine gideceğini açıkça deklare etmişti.

Bugün yeni yılın ilk toplantısına başlıyor Komite. Yarın Türkiye saati ile akşam 10 gibi kararları öğrenmiş olacağız. Daha da önemlisi Başkan Powell'ın gerek konuşmasında gerekse soru cevap bölümünde vereceği sinyalleri alacağız.

Son toplantıdan bugüne FED'in şahinleşmesini gerektiren bir gelişme de enflasyonun yükselişini sürdürmesi oldu. ABD enflasyonu uzun aradan sonra yüzde 7'ye çıktı. Komite üyelerinin Aralık toplantısında yaptıkları projeksiyon enflasyonun yılı yüzde 5,3 oranında kapatması yönündeydi.

Bu yılsonu için yaptıkları enflasyon öngörüsü ise 2,6 düzeyinde. Geçen yıldaki hata payı belki bu yıl için olmayabilir ve enflasyon FED'in orta vadeli enflasyon hedefleriyle uyumlu bir patika izleyebilir.

Ancak şu bir gerçek ki yılın ilk yarısında enflasyonu makul seviyelere çekmek pek de kolay olmayacak gibi görünüyor arz kaynaklı gelişmeler yüzünden.

DÖRT FAİZ ARTIŞI BEKLENİYOR

Bu arada Komite üyeleri arasında büyüme hızının yıllar içinde momentum kaybedeceği tahmini de ağır basmıştı.

Beklentilerine göre bu yılın büyüme oranı yüzde 4, gelecek yılın yüzde 2,2 ve 2024 yılının yüzde 2 düzeylerinde olacak.

FED enflasyon odaklı para politikalarını sıkılaştıracağı için büyümenin yıllar itibarıyla gerileyecek olmasının tutarlı bir tahmin olduğunu söyleyebiliriz.

Piyasa fiyatlamalarından ilk faiz artırımının Mart ayında gelme olasılığı yüzde 90'ı aşmış durumda. 15-16 Mart tarihindeki toplantıda aynı zamanda nokta grafik ile Komite üyeleri faiz öngörülerini de paylaşacaklar. Yine büyük olasılıkla 21-22 Eylüle kadar yapacağı 4 toplantıda iki faiz artışı daha bekleniyor. Eğer baz senaryo ağırlık kazanırsa Eylülde Federal Fonlama oranı yüzde 0,75-1,00 aralığına gelmiş olacak. Aralık ayından sonra kalıyor iki toplantı... Gidişata göre bu sürece de bir 25 baz puanlık daha artış sığdırabilirler. O zaman toplam 4 artış ile yıl yüzde 1-1,25'de tamamlanmış olur.

Yüzde 2'nin üzerinde bir enflasyon ile bu seviyedeki faiz oranını dikkate aldığımızda o zaman dahi reel faizin yine negatif düzeylerde kalacağını söyleyebiliriz.

CİDDİ KAYNAK GİRİŞİ OLMUŞTU

Her ne kadar uzun süre reel faizler negatiflerde olsa da piyasaları daha derinden etkileyecek aksiyon FED'in bilanço normalleşmesine yönelik açıklamaları olacak. Zaten piyasalar bu olasılıkları şimdiden fiyatlamaya başladılar bile. Özellikle ABD hisse senetlerinde belirgin değer kayıpları görülüyor. Tabi pandemi nedeniyle FED'in son iki yıldır deyim yerinde ise abarttığı para politikalarının piyasalar üzerinde biraz balon oluşturduğu gerçeğini de hatırlamamızda fayda var. Geçen sene ABD hisse senetlerine 1 trilyon doların biraz üzerinde bir para girişi olmuş.

Yani toplamda 15 yılda giriş yapan tutar sadece bir yılda gelmiş borsalara...

Aslında FED'in her politika değişikliği döngülerinde piyasalar sularda biraz fırtına koparmayı seviyor. 2008 küresel krizi sonrasında da görmüştük. Bu süreci yöneten Bernanke'den sonra görevi devralan şimdiki Hazine Bakanı Yellen ABD dışı coğrafyada bizi ilgilendiriyor, küresel finansal istikrara önem vereceğiz vurgusu yapmıştı. Bakalım Powell ve Komite üyeleri şahinleşme aşamasının başında verecekleri mesajlarla aynı görüşte olacaklar mı?