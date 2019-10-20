ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği 'küstah' mektupla 5 Haziran 1964'te ABD Başkanı Johnson'ın dönemin Başbakanı İsmet İnönü'ye Kıbrıs için yolladığı benzer nitelikteki mektubu kıyaslayanlar çok oldu.

Algı operasyonu yapmaya çalışan bazıları, İnönü'nün o mektuba, "Yeni bir dünya kurulur Türkiye de orada yerini alır" sözü ile rest çektiğini iddia etti ve Erdoğan'ın Trump'a aynı şekilde cevap veremediği yalanını öne sürdü. Biz de bu köşede, Johnson'ın mektubunun ardından Türkiye'nin Kıbrıs'a çıkmak için 10 yıl beklediğine dikkat çektik ve Trump'ın mektubu gönderdiği gün Fırat'ın Doğusu'na girilerek net cevabın sahada verildiğini ifade ettik.



"KUDRETLİ OTORİTENİZ" HİTABI



Şimdi tarih yapraklarında şaşırtıcı başka bilgiler de ortaya çıktı. Meğer İnönü o meşhur 'Yeni bir dünya kurulur...' sözünü Johnson'ın mektubundan çok daha önce 16 Nisan 1964'te Time Dergisi'ne verdiği röportajda söylemiş. Yani Johnson'a karşı öyle rest falan çekmemiş.

Üstelik gönderdiği cevap mektubunda da tam tersi çok alttan alıcı ifadeler kullanmış...

Mektubuna "Sayın Başkan, vazifelerini, haklarını bilen bir millet olarak" diye başlayan İnönü, "Yardımcı olursanız, Amerikan milletinin tabiatında bulunan adalet hissini kudretli otoritenizle tatbik ettirirseniz meselenin halli mümkündür" şeklinde devam etmiş...

BİN DEREDEN SU GETİRİYORLAR



Yani ABD'ye karşı o dönem hiç de dik durulmamış...

Oysa şimdi, Türkiye mektuba rağmen başlattığı harekatla hem sahada hem de masada istediğini aldı. Bunu başta ABD basını olmak üzere dünya kabul etti ama bizdeki sözde muhalifler hala bu gerçeği kabul etmemek için bin dereden su getiriyor ve üstüne gerçekleri çarptıyor. Hiç önemli değil çünkü, tarih yalanlarla değil gerçeklerle yazılıyor.



İNSİYATİF ALINDI KÖYLÜ RAHATLADI



Türkiye'de 2004'te kabul edilen 5216 sayılı 'Büyükşehir Yasası' kapsamında, köyden mahalleye dönüştürülen yerlere su indirimi sağlanmıştı.

Buna göre, İzmir'de orman köylerindeki aboneler, son tarifeye göre suya metreküp başına kademesiz 1,08 TL ödüyordu. Ancak, bu indirim İZSU tarafından bir yasal düzenleme gerekçe gösterilerek kaldırılmıştı. Bu da orman köylerindeki abonelere yüzde 900'den fazla zam olarak yansımıştı.

Köylülere astronomik su faturaları ulaşmaya başlamıştı. Yeni Asır Gazetesi olarak köylülerin bu yüksek faturalara isyanını birçok kez haber yaptık. Sonunda İZSU çok önemli bir karar alarak, sorunun yaşandığı 191 köyün 167'inde eski tarifeye döndü. İZSU, bu kararı alırken insiyatif kullanarak bu 167 yerleşim biriminin "orman köyü" vasfını korumasını yasal dayanak kabul ederek bu adımı attı. Böylece yaklaşık 55 bin abone rahat bir nefes aldı. Üstelik, yüksek fiyatlandırma ile ödeme yapanların paraları geri iade ediliyor. Bu insiyatifin alınmasında emeği geçenler teşekkürü hakediyor. Umarız kalan 24 yerleşim birimi için de bir çözüm bulunur.