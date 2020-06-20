Yeni Asır Gazetesi, Türkiye'nin 125 yıllık çınarı... 3 asra tanıklık etmiş bir abide...

Kuruluşundan bugüne hep Cumhuriyet ve demokrasinin yanında saf tutan Yeni Asır, hala İzmir, Ege ve Türkiye'nin en gür sesi olarak yayın yapıyor. Binlerce Egeli, yıllardır olduğu gibi hala güne "bir ekmek, bir Yeni Asır" alarak başlıyor.



YENİ ASIR YAZARSA HABERDİR

Yeni Asır'ı büyük yapan ve bundan sonra da büyük tutacak olan en önemli özelliği daima halkın yanında olması ve objektif haberciliği ile sadece ve sadece gerçekleri yazmasıdır. Yeni Asır, kimseden korkmaz, kimseye göre pozisyon almaz.

Doğru ne ise onu yazar. Özellikle İzmir ve Ege Bölgesi'nde Yeni Asır'da çıkmayan haber, haber değildir.



GÜNDEMİ BİZ BELİRLİYORUZ

Yeni Asır hala etkin haberciliği ile hem Ege hem de Türkiye gündemini belirlemeyi sürdürüyor. Sadece son birkaç aya baktığımızda bile onlarca haberimizin Türkiye gündeminde yer aldığı görülür.

Örneğin, Türkiye'nin İdlib'deki hava harekatının 'tarihin ilk SİHA filosu saldırısı' olduğunu ilk Yeni Asır yazdı.

Yine "İdlib'de ne işimiz var?" diyenlere Atatürk'ün tarif ettiği Misak-ı Milli sınırlarıyla en iyi cevabı 100 yıl önce verdiğini de Yeni Asır gündeme getirdi.



İKİYÜZLÜLERİ DEŞİFRE ETTİK

Televizyonda imar barışına karşı nutuklar atan Fox TV sunucusu Fatih Portakal'ın 3 kaçak yapı dikip imar barışından yararlandığını da Yeni Asır ortaya çıkardı, "Türkiye'de tarım bitti" diye kitap yazan gazeteci Soner Yalçın'ın tarlaya kaçak köşk kondurduğunu da...

İzmir ve Egeli, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in seçilir seçilmez tarihi Şato Restoran binasını aile lojmanına çevirdiğini de ilk Yeni Asır'dan öğrendi, kardeşini genel sekreter yaptığı vakfa 8.9 milyon lira aktardığını da... Yine Soyer'in şoförünü İZDENİZ Yönetim Kurulu üyesi yaptığını da ilk biz yazdık...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın kentteki belediyeleri tek tek gezip ilçedeki asansör denetim işlerinin beraberinde yetkilisini getirdiği firmaya verilmesini istediğini de yine ilk Yeni Asır gündeme getirdi.



AKSU'NUN KAÇAK HAVUZU

Yeni Asır'ın 'ikiyüzlü' tavrını deşifre ettiği son ünlü ise Sezen Aksu oldu. Aksu'nun Mordoğan'da doğa harikası bir bölgedeki villasının bahçesine kaçak havuz kondurduğunu ve 50 metrelik bir boru hattı çekerek pis suyunu da denize boşalttığını yazdık ve konunun üzerine kararlılıkla gittik. Şimdi bazıları Sezen Aksu'nun kaçak havuz ve boru hattını yazdığımız için bizi eleştiriyor.

Ancak hiç kusura bakmasınlar.

Yazdık, yazmaya da devam edeceğiz.

Başta da söylediğim gibi Yeni Asır, kimseye iltimas geçmez. Kanunlara uymayan, toplumun çıkarlarını zedeleyenler karşısında Yeni Asır'ı bulur. Hele siz 3-5 ağaç bahanesiyle başlatılan Gezi vandalizmine sahip çıkıp, kendinizi doğa dostu olarak pazarlarken doğa harikası bir yere kaçak havuz inşa ederek pis sularını denize boşaltıyorsanız Yeni Asır bunu yazar ve adalet yerini bulana kadar da gündemde tutar.



İŞTE YENİ ASIR'IN BÜYÜKLÜĞÜ

Nitekim o boru hattının kaldırılmasının ardından kaçak havuz da kapatıldı. Türkiye bu gelişmeyi de bugün Yeni Asır'dan okuyacak. Yeni Asır bazılarının hoşuna gitmiyor olsa da her haberinde olduğu gibi bu konuda da sonuç aldı ve büyüklüğünü dosta düşmana bir kez daha gösterdi. Ne yani, sırf 'birilerinin yakın dostu' diye bir ünlünün adının özdeşleştirildiği İzmir'e böyle ihanet etmesine sessiz mi kalacaktık?

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bunu kimse Yeni Asır'dan beklemesin.

Yeni Asır gerçekleri yazdığı için büyük gazete oldu ve gerçekleri yazacağı için büyüklüğünü sürdürecek.

Yaşasın gerçek habercilik...