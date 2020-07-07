İzmir'in ne bitmez opera binası çilesi varmış böyle! Çek çek bitmiyor... Her aşaması ayrı bir tartışma, ayrı bir skandal...

Baştan anlatırsak...

Kentsel dönüşümde daha bir arpa boyu yol alamayan İzmir'in Karşıyaka'daki en değerli arsalarından biri üzerinde projelendirildi.

İhalesi Büyükşehir Belediyesi tarafından Avusturyalı bir firmanın getirdiği 'iş bitirme belgesi'ne güvenilerek 102 milyon lira daha yüksek teklif sunan bir konsorsiyuma verildi. Ama daha önce inşa ettiği opera sahnesinin iş bitirme belgesiyle ihaleyi alan Avusturyalı firma çekip giderken, 429 milyon liralık iş tek başına bu yeterliliği taşımayan Ankaralı konsorsiyum ortağı Çağdan Mühendislik şirketine devredildi. Yani İzmirlinin 102 milyon lirası boş yere heba edilmiş oldu.



OLUK OLUK PARA YUTMUŞ

İşin tuhaf tarafı, 25 Eylül 2018'de başlayan inşaat bugüne kadar temel aşamasının üzerine çıkamadı. Bu çarpıcı gerçeği geçtiğimiz günlerdeki manşetimizle de ortaya koyduk. Ancak opera binasıyla ilgili çok çarpıcı yeni bilgiler ortaya çıktı.

Büyükşehir Belediyesi'nin aylara göre bütçe gerçekleşme raporlarını okurken gördüğüm rakamlar gözlerimi adeta yerinden fırlatacaktı.

Çünkü, opera binası inşaatı hala temel aşaması civarında olmasına rağmen belediye buraya adeta oluk oluk para akıtmış.

İnşaat için belediye kasasından 2018'de 65.9, 2019'da da 60.7 milyon lira harcanmış.

Bu yılın ilk 5 ayında ise, bu proje için yapılan harcama miktarı tam 26.4 milyon lira. Yani 2018'den bu yana hala temel civarında olan inşaat için belediye kasasından tam 152 milyon lira çıkmış gözüküyor.

Üstelik Büyükşehir Belediyesi'nin opera binasının temel sisteminde yaptığı değişiklikle yüklenici firmaya 26 milyon liralık avantaj sağladığı iddiaları da cabası...





'ŞEFFAFLIK' ÇAĞRISI

Yeni Asır'ın opera binası ihalesindeki 102 milyon liralık çelişkiyi gündeme taşıyan manşetinin ardından İzmirli avukat Tarcan Ülük, ihalenin iptali için dava açmıştı. Ülük bu paranın CHP Genel Merkezi'ne gittiği yönünde iddialarda da bulunmuştu. O zaman da bunların ispata muhtaç iddialar olduğunu belirttim... O yüzden benim, ispatlanmadan böyle bir iddiayı öne sürmem söz konusu olamaz.

Ancak, kamu görevi yapan bir gazeteci olarak buradan Başkan Soyer'e soruyorum...

Sayın Soyer...

Siz seçim öncesi Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin hazırladığı 'Şeffaflık Taahhütnamesi'ni imzalamıştınız. O taahhüdün gereğini yerine getirerek belediyenin 152 milyon lirasının bu inşaatın neresine gittiğini açıklayın. Madem bu kadar para harcanmış, neden inşaat hala temel seviyesi civarında? Bunları açıklarsanız ben de bu köşede aynen yayınlayacağım.

Ancak açıklamazsanız da imzaladığınız o taahhütnameyi çöpe atın gitsin...