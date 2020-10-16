Türkiye'de maalesef muhalefetin çabasıyla tarımın bittiği şeklinde bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bir de şehir efsanesi haline gelen Türkiye'nin samanı bile ithal ettiği iddiası var. Dün İzmir'de Turkuvaz Medya Grubu ve Para Dergisi'nin düzenlediği ve Yeni Asır olarak bizim de ev sahipleri arasında yer aldığımız tarım zirvesinde bunun böyle olmadığı net bir şekilde ortaya konuldu. Sadece Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin değil zirvede konuşan sektörün çok önemli temsilcilerinin anlattıkları da bu algının yanlış olduğunu gösterdi.



HASILADA AVRUPA LİDERİYİZ

Zirvede not ettiğim rakamları sizinle de paylaşmak istiyorum. Türkiye'nin 2017'de 187 milyar TL olan tarımsal hasılası yüzde 46 artışla 2019'da 277 milyar TL'ye ulaştı.



Arazi kaynağı olarak dünyada 17'inci sırada olan, ölçek olarak arazileri küçük olan Türkiye, çiftçinin birim alandan en iyi hasılayı alma çabasıyla tarımsal üretimde dünyada ilk 10 arasına giriyor. Türkiye, 2019'da 48.9 milyar dolar tarımsal hasıla ile Fransa'yı geçerek Avrupa'da lider oldu.



KENDİMİZE YÜZDE 135 YETİYORUZ

Türkiye 18 milyar dolar ihracatı ve 12 milyar dolar ithalatıyla net fazla veren ve kendisine yüzde 135 oranında yeten bir ülke. 2002'de 3.7 milyar dolar olan Türkiye'nin tarım ve gıda ürünleri ihracatı 2019'da 18 milyar dolara çıktı.

Bunun 2020 yılı sonunda 20 milyar doları zorlaması bekleniyor. 18 yılda 220 milyar dolar tarım ürünleri ihracatı yapmışız ve 73 milyar dolar dış ticaret fazlası vermişiz.

Tohum ihracatımız da dokuz kat artışla 17 milyon dolardan 150 milyon dolarlara kadar gelmiş durumda.



Bu arada tarımsal desteklerle ilgili rakamlar da giderek yükseliyor. 2018'de 14.5 milyar TL, 2019'da 16.1 milyar TL olan destekler 2020'de 22 milyar TL'ye ulaşacak. Zirvede Bakan Pakdemirli'ye Türkiye'nin saman ithal edip etmediği de soruldu. Pakdemirli, "Bunların hepsi maalesef yalan söylemler. İthalatı söylediğiniz zaman 82 bin ton ihracatı da yanında söylemeniz lazım. Bu durumda Türkiye ithalatçı mı ihracatçı mı oluyor?" diyerek bu tartışmaya da noktayı koydu. Açıkçası zirvenin ardından tarım sektörünün geleceğine olan inancım daha da arttı.



PRİM 80 KURUŞUN ÜSTÜNDE OLACAK

Bakan Pakdemirli, zirvede pamuk üreticileri için güzel bir haber verdi. 2018'de kilo başına 80 kuruş olan pamuk destekleme primi 2019'da da aynı miktarda kalmıştı. Bu yıl bu rakam artıyor. Pakdemirli, pamuk üreticisinin desteklerinin artırılması konusunda çok yakın zamanda açıklama yapacaklarını duyurdu. Bakan Pakdemirli'ye primin ne kadar olacağını sordum. Şu an için bir rakam veremeyeceğini söyledi ancak bunun 80 kuruşun üzerinde olacağını da vurguladı.



TARTIŞMALI MADDELER SONRAYA BIRAKILDI

Bakan Pakdemirli gıda ile ilgili torba yasa tasarısı hakkında da bilgi verdi. Önümüzdeki hafta Meclis'te yasalaşması beklenen tasarıda gıdalar konusunda oluşan bilgi kirliliğiyle ilgili maddeler tartışma konusu olmuştu. Bazı kesimler gıdayla ilgili olumsuz yazı yazma veya açıklama yapmanın yasaklanacağı şeklinde iddiaları gündeme getirmişti. Pakdemirli, "Bilgi kirliliğiyle ilgili kısım kamuoyunda tam anlaşılamadı. Bu sebeple, üzerinde tekrar çalışmak için paketten çıkarıldı. Diğerleri devam ediyor" dedi.