İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer'in Seferihisar Ulamış'taki 22 dönümlük zeytinliklerine "Sıkma tesisi ve bakıcı evi yapacağız" diye izin alarak havuzlu villa inşa etmesi büyük yankı buldu. Soyer çiftine burada kaçak olarak inşa ettikleri barbekü alanı ve villadaki projeye aykırı eklenti için ceza kesilmesi gündemde. Bu arada Soyerlerin başı sadece burasıyla ilgili değil Karantina'daki 2 katlı binaları ile de dertte. Çünkü daha önce Şato Restoran binasını gerekli izin sürecini tamamlamadan tadilat yaparak lojmana çeviren çiftin buradaki tescilli yapılarında da izinsiz tadilat yaptığı anlaşıldı.



HATALI ÇİZİMLER TESPİT EDİLDİ

Basına yansıyan bilgilere göre, Temiz İzmir Derneği'nin CİMER üzerinden yaptığı başvuru sonucunda İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun arşivinde ve söz konusu tarihi yapının dosyasında tescilli yapı ile ilgili tadilat projesine rastlanılmadı. Konuyu araştırdım.

Koruma Bölge Kurulu, Soyer çiftinden binanın rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerini istedi. Çiftin mimarı projeleri sundu. Ancak aldığım bilgiye göre, kurula sunulan projelerde çizim hataları tespit edildi. Bu hataların düzeltilmesi istendi.

Ceza kesilip kesilmemesine bu projeler incelendikten sonra karar verilecek.



DEĞERİNİ 150 BİN LİRA GÖSTERMİŞ

İzmir gibi 4.5 milyon nüfuslu bir kentin belediye başkanı niye böyle tartışmalı işlerle uğraşır anlamış değilim... Soyer, Ulamış'taki 22 dönümlük zeytinliğin değerini bu yıl güncellediği mal beyanında 100 bin lira olarak göstermişti.

Buradaki tarihi yapının değerini de 150 bin lira olarak göstermiş. Zeytinlik için "O zaman 200 bin liraya satsın hemen alalım" diyenler olmuştu. Böylesine değerli bir tarihi eser için de benzer şeyler söyleyenler çıkacaktır.



ÇANKAYA HEGEMONYASI

Ankara Çankayalı firmalar, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin büyük çaplı ihalelerini neredeyse sektirmiyor.

Bütün ihaleler hep Çankayalı şirketler tarafından alınıyor. Daha önce de yazdığım gibi Genel Sekreter Buğra Gökçe de Çankaya Belediyesi'nden İzmir'e transfer olduğu için ortaya ilginç bir 'tesadüf' çıkıyor. Çankayalı şirketlerin İzmir'de aldığı ihalelere bir yenisi eklendi. Belediyenin Buca ile İzmir Otogarı arasında yapılacak bağlantı yolunun ilk etabını oluşturan iki viyadük, iki karayolu alt geçidi ve bir üst geçit için çıktığı ihaleyi 41.2 milyon liralık teklifle Bertoğlu İnşaat Ltd. firması kazandı. Bu firmayı araştırdığımda yine karşıma merkez olarak Ankara Çankaya çıktı. Bakalım Amerika ve Ukrayna'dan firmaların bile başvuru yaptığı Çiğli Tramvayı ihalesi ne olacak?



TAŞ VE KILIÇ'IN ARASI AÇILDI!

CHP Buca'da Hacer Taş başkanlığındaki ilçe yönetimi, kendilerinden habersiz ilçe başkanlığının banka hesabından para çekildiği iddiasıyla İlçe eski Başkanı Kasım Akdağ ile 2 eski yöneticisi için disiplin soruşturması açılması kararı aldı. Ancak aldığım bilgiye göre, soruşturma kararı Taş ile Buca Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Erhan Kılıç'ın arasını açmış. Kılıç, bu konunun büyütülmemesini isteyip disiplin işlemine karşı çıkmış ve bu yüzden Hacer Taş ile tartışmış.