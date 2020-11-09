Seferihisar açıklarında meydana gelen ve 114 canımızı alıp binlerce hemşerimizi evsiz bırakan depremin ardından İzmir'de bir zihniyet devrimine ihtiyaç var. Bunda da ilk adımı atması gerekenler yerel yönetimler.

Yani Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri. Çünkü kentsel dönüşüm için kaybedecek bir dakikamız bile yok.

Ancak bakıyorsunuz, kenti yöneten başkanların 'kafayı' değiştirmeye de hiç niyetleri yok...

Daha 2 gün önce İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 8 yılda kentsel dönüşüm için sadece 1000 konut inşa ettiğini ve 2020 bütçesinde de bu iş için sadece 27 milyon lira bütçe ayırdığını belirterek, birinci sayfamızdan "Bu kafayla bu iş olmaz" dedik.



YİNE SADECE 26.5 MİLYON LİRA

O kafanın 2021 bütçesi hazırlanırken de devrede olduğu ortaya çıktı...

Çünkü, belediye yönetiminin hazırladığı ve Meclis'te bu hafta görüşülecek 2021 bütçe taslağına yine aynı zihniyet yansımış durumda. Belediye 2021 bütçe taslağında da deprem risk yönetimi ve kentsel iyileştirme daire başkanlığına 4 milyon 157 bin TL, kentsel dönüşüm daire başkanlığına ise 22 milyon 571 bin TL ayrılmış gözüküyor. Güler misin ağlar mısın derler ya aynen öyle...

Bu arada 'kim olduğunu bilmediğimiz' belediye yetkilileri, internet haber sitelerine bu rakamın Başkan Soyer'in bütçe görüşmeleri sırasında vereceği önergeyle 200 milyon liranın üzerine çıkarılacağını söylemiş... Herhalde gelecek tepkilerden çekindikleri için bu açıklamayı yaptılar. İzleyip göreceğiz...



BU ZİHNİYETE MAHKUM ETMEYİN

Ayrıca 9 milyar liralık bütçeden dönüşüme 200 milyon liranın üzerinde bir para ayrılsa da İzmir'in ihtiyacını karşılamaya yetmeyeceği de aşikar...

Bir de 35 bin konut dönüştürmeyi hedeflerken 8 senede sadece 1000 konut inşa edilebildiğini dikkate aldığımızda Büyükşehir'in bu işin altından kalkamayacağı çok açık. Amerika'yı yeniden keşfetmeye çalışmanın anlamı yok. Geçen yazımda İzmir'de kentsel dönüşümün hükümet eliyle yapılması gerektiğini vurgulamıştım...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın İzmirliyi kentsel dönüşüme hala 26-27 milyon lira ayırmaya çalışan bu zihniyetin insafına bırakmamasını temenni ediyorum...



İŞİNİZE GELİNCE BİR GECEDE YIKIYORSUNUZ AMA!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in depremde yıkılan çürük binalar için söylediği "Yıkım yetkimiz yok" sözü tepki çekmeyi sürdürüyor. Çünkü dünkü manşetimizde de ortaya koyduk ki, bu konuda ilçe ve büyükşehir belediyelerini görevli ve yetkili kılan birçok yasa maddesi bulunuyor. Bu arada şu çarpıcı örneği de unutmamak gerekiyor. Belediye Levent Marina'yı İZDENİZ şirketi aracılığıyla kiraladıktan sonra ünlü Sipari Restoran ile anlaşmazlığa düşmüştü. Belediye, kira sözleşmesi devam ettiği gerekçesiyle buradan çıkmayan restoranın bahçesini bir gece iş makineleri sokarak yerle bir etmişti. Yani belediye işine geldiği zaman tartışmalı bir yeri bile mahkeme kararı falan beklemeden tek gecede yıkıp geçebiliyor. Ancak sıra insan hayatı kurtarmak için çürük yapıları tahliye edip yıkmaya gelince "Yetkim yok" diyerek ipe un seriyor.