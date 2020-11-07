İzmirliler olarak çok acı günler yaşadık.

Hepimizin hayatı boyunca unutamayacağı bir travmamız oldu. 114 canımızı yitirdik... Havaların giderek soğuduğu şu günlerde 8 bin 500'den fazla depremzede çadırlarda yaşıyor. Bu arada İzmir'de yüzbinlerce bina depreme dayanıksız halde. Dün de belirttiğim gibi İzmir'in altından bazıları 7.2 şiddetinde deprem üretebilecek kapasitede 17 fay geçtiği dikkate alındığında böyle depremleri daha çok göreceğimiz de bir gerçek.

Uzmanlar 352 yıl önce İzmir'de taş taş üstünde bırakmayan İzmir Fayı'nın 352 yıldır kırılmadığına dikkat çekip uyarıyor.

Hal böyleyken tek çıkış yolumuz, büyük bir kentsel dönüşüm...



BÖYLE GİDERSE 30-35 YIL SÜRER

Ancak bu dönüşüm maalesef İzmir Büyükşehir Belediyesi eliyle olmuyor, olamıyor...

Bugünkü haberimizde de yer verdiğimiz gibi belediye, 8 yılda kentsel dönüşüm anlamında sadece 1000 civarında konut üretebilmiş durumda. Bu hızla kentteki dönüşüm 30-35 yıl sürecek.

Durum bu kadar vahim...

Bu yüzden İzmir'deki kentsel dönüşüm belediyenin insafına bırakılmamalı. İzmir'deki kentsel dönüşüm yönetimi tek elde toplanmalı ve tamamen hükümet eliyle yapılmalı. Yoksa bu iş olmayacak...

Olan yine İzmirliye olacak.



YARDIMLARI SİYASETE ALET ETMEK YAKIŞMADI!

Hükümet İzmir'in yaralarının sarılması için tüm ağırlığını koydu.

Deprem konutları 1 yıl içinde teslim edilecek. Bu arada Büyükşehir Belediyesi de depremzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesi ve kira desteği sağlanması konusunda önemli çalışmalar yapıyor. İş dünyası da depremzedelere konut inşa etmek için büyük bir kampanya başlattı. İzmir'in yarası kısa sürede sarılacak. Böyle bir ortamda kimsenin çabasının örselenmemesi ve başlatılan yardım kampanyalarına sahip çıkılması gerekiyor...



SOYER'İN YANLIŞ ÇIKIŞI

Durum böyleyken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yaptığı bir açıklamayı çok garipsedim. Soyer, "TV'ler bizi yok saydı ama 48 saatte Ankara'nın gönderdiğinden daha fazla yardım topladık" diye açıklama yaptı. Siz eğer, İstanbullu bir medya şirketine ulusal ve yerel TV kanallarında medya planlama ve satın alma, canlı yayın ayarlama için ihaleyle sadece 9 aylık süre için 2.7 milyon lira para veriyorsanız bu konuda hesabı önce İstanbul'da ihale verdiğiniz o şirkete soracaksınız. Ayrıca, sadece Hazine'den DASK'a 3.4 milyar lira aktarıldığı, devletin tüm imkanlarının seferber edildiği bir ortamda "Biz Ankara'dan daha çok yardımda bulunduk" diyerek yalan üzerine siyaset yapmak İzmir'e fayda değil zarar verir. İzmir bu dilden geçmişte çok çekti. O yüzden Soyer'e bu üslubu hiç yakıştıramadım.