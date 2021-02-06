Kim ne derse desin... CHP'nin 'tek parti' döneminde uyguladığı 'üstenci' bazı politikaların yarattığı olumsuz algı hala toplumun hafızasında yerini koruyor. Halk, bu yüzden 'yüzde 25' sınırı çizdiği CHP'ye istediği iktidar vizesini hala vermiyor ve verecek gibi de gözükmüyor.

CHP, bu algıyı kırmak için sürekli söylem geliştirip imaj çalışmaları yapsa da bunu bir türlü başaramıyor. Çünkü halk önce 'samimiyete' bakıyor. Halkın kantarında 'samimiyet' ile 'yapmacıklık' arasındaki fark şıp diye ortaya çıkıveriyor.



SEL BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ

Sadece İzmir'de geçtiğimiz Salı günkü sel felaketinde yaşananlar bile CHP'nin halka inme konusundaki samimiyetini ciddi anlamda sorgulatır nitelikte... Sele kapılan iki vatandaşın hayatını kaybettiği Menderes'te CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, peşinde gezdirdiği bir belediye çalışanına şemsiyesini tutturdu. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de kriz merkezi olarak kullandığı birimde kuru fasulye ziyafeti çektiği anlaşıldı.



İZMİR İL BAŞKANI'NA BAK!

Bugün köşemizde yer alan bu fotoğraf ise, adeta sözün bittiği yeri gösteriyor...

İzmirlilerin sel kabusuyla baş etmeye çalıştığı saatlerde Ankara'da Genel Merkez'de kulis çalışmaları yaptığı ortaya çıkan CHP İl Başkanı Deniz Yücel, ertesi gün sokağa çıktığı İzmir'de selden zarar gören yerleri böyle 'elleri cebinde' gezdi. Onbinlerce İzmirli selde beline kadar yükselen suların içinde boğuşurken kentten kaçan ve birgün sonra ortaya çıkan Yücel'in ayakkabıları bile pırıl pırıl duruyordu.



TELEFONLARA BİLE BAKMIYOR

CHP'nin Urla'yı kaybetmesinin ardından Menemen'de de belediye başkanvekilliğini AK Parti'ye kaptırdığı için sorgulanmaya başlanan Yücel'in partisi içinde 'insani ilişkiler' konusunda da çok zayıf bir karnesi olduğu biliniyor. Çünkü 'beyefendi', bırakın biz gazetecileri, partililerinin telefonlarına bile yanıt vermemesiyle meşhur. Bunu da "Önemli olan sorunun iletilmesiyse sosyal medya aracılığıyla bize ulaşılıyor" diye beyanat vererek açıkça da gösteriyor. İşte bu fotoğraf da CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun İzmir'deki temsilcisi konumundaki ismin 'gerçek zihniyetini' tam olarak yansıtıyor.



CHP İZMİR'İ DE KAYBEDER

Yücel, partisinin Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz FETÖ'den tutuklanırken adliyede bacaklarını uzatıp telefonunu kurcalarken çekilen fotoğrafıyla 'lakayıtlığını' ortaya koymuştu. Bu fotoğrafla da aslında hiç de 'halktan' biri olmadığını gösterdi. CHP ne kadar değiştiği ve artık halka indiği imajı oluşturmaya çalışırsa çalışsın Yücel gibilerin bu yaptıkları, tek parti döneminden kalan ve toplumun hafızasından hala silinmeyen o algıyı pekiştiriyor.

Bu fotoğraf aynı zamanda CHP'deki "Ne yaparsak yapalım nasıl olsa İzmirli oyunu bize veriyor" rahatlığının sel felaketinin ardından da ortaya konulmuş bir tezahürü...

Evet CHP, İzmir'de son seçimlerde hep birinci parti olarak çıkıyor ancak Yücel gibiler varlığını sürdürdükçe bir gün o da 'tek parti' dönemi gibi tarih olur...