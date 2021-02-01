Bu köşede onlarca kez yazdık.

İzmir, Atatürk'e ve ilkelerine bağlı bir kent. Fakat kentte en çok oyu alan CHP ise, son yıllarda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yle aynı çizgiye getirildi.

CHP'de bazı kritik noktaları tutanlar artık "Atatürk" isminden bile rahatsızlık duyuyor. Durum böyleyken İzmir'in CHP'ye desteğinin ne kadar süreceği hep bir soru işareti olarak duruyordu.



YENİ İSTİFALAR BEKLENİYOR

Şimdi CHP'de, İzmir'den Mehmet Ali Çelebi'nin de aralarında bulunduğu 3 milletvekilinin partinin Atatürk çizgisinden uzaklaştığı gerekçesiyle istifa etmesiyle bir deprem yaşanıyor. Bu 3 milletvekilinin Muharrem İnce'nin kuracağı yeni partiye katılacağı belirtiliyor. Hem İnce cephesi hem de CHP içindeki kaynaklarımdan aldığım bilgiler İnce'nin partisini kurmasıyla CHP İzmir'de de çok sayıda istifanın geleceği yönünde. Eğer İnce, CHP'nin şu anki HDP'lileşen çizgisinden rahatsız olanlar için bir alternatif oluşturursa İzmir'de siyasi denklem değişebilir. CHP'nin İzmir'de oy dağılımındaki liderliği tehlikeye düşebilir. Bu durumda da Büyükşehir ve birçok ilçe belediyesi seçimleri için farklı senaryolar konuşulmaya başlanır.



KULAĞIMA GELENLER

RESTORASYONDA BÜYÜK RANT

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Kemeraltı Daire Başkanlığı'nın kurulacağı yönündeki duyumlarımı geçtiğimiz günlerde sizlere aktarmıştım. Başkanlığına ise, Genel Sekreter Buğra Gökçe gibi Ankara Çankaya'dan kente transfer olan ve şu an Makine İkmal Bakım Daire Başkanlığı görevini yürüten Funda Erkal Öztürk'ün getirileceğini kaydetmiştim. Bu daireyle ilgili bilgiler biraz daha netleşti.



228 MİLYON LİRA İDDİASI

Son aldığım bilgilere daire, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Daire Başkanlığı ismini taşıyacak. Bünyesinde sadece Kemeraltı değil Tarihi Yapılar Şube Müdürlüğü, Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi ile Akdeniz Akademisi de yer alacak. İşin en bomba kısmı ise, bu daire üzerinden yapılacağı öne sürülen dudak uçuklatıcı harcama... Buna göre bu daire başkanlığı tarafından şu anki hesaplamalara göre, 28 tarihi yapının aslına uygun olarak restore edilmesi ve bunlar için 228 milyon lira harcanması planlanıyormuş.

Hatta Soyer'in danışmanı Sunay Akın'ın oyuncaklarını da 10 milyon liraya alıp İzmir'de müze kurma işinin de bu daire üzerinden yürütüleceği iddia ediliyor.



BU AYIP İZMİR'İN!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ihalelerini inceledikçe kent ekonomisi için ciddi bir kaygıya kapılıyorum. Sanki İzmir'de şirket yokmuş gibi belediyenin düzenlediği ihalelerin çok büyük bölümünü hep başka şehirlerden firmalar alıyor. İşte buna trajikomik bir örnek... Belediye geçtiğimiz haftalarda Konak Meydanı ve çevresi sulama sistemi yapılması işi için ihaleye çıkmış. İhaleyi kim kazanmış dersiniz? Vanlılar... 858 bin lira muhammen bedelle çıkılan ihaleyi Van'dan Suzan Şenduryıldız ve Roben Sağlık Turizm şirketi ortaklığı 693 bin liralık teklifiyle kazanmış. Büyükşehir tarafından Konak Meydanı'nda yılbaşı akşamı yapılan ses ve ışık gösterisini Ankaralı firmalar toplam 600 bin liranın üzerinde bir bedelle üstlenmişti. Şimdi ise, sulama ihalesini Vanlılar almış. Yılbaşı gösterisini belediye pazarlık usulü ile Ankaralılara vermişti. Sulama sistemi ihalesi ise açık ihale olarak yapılmış. O yüzden bu defa ayıp belediyede değil, bu işleri yeterince takip etmeyip üzerine düşmeyen İzmirli firmaların kendisinde...