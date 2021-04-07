İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinin son günlerde gerçekleşen genel kurullarında seçilen yönetim kurulu isimlerini araştırdıkça bombalar çıkıyor. Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde CHP'li Başkan Tunç Soyer'in Şehir Tiyatroları'nın genel sanat yönetmenliğine atadığı usta tiyatrocu Zafer Erten'i belediyenin asfalt seriminden sorumlu şirketi İZBETON'a yönetim kurulu üyesi yaptığını aktarmıştım. Benzer bir bomba da belediyenin personel şirketlerinden İZELMAN'da patladı.



İHANET FESTİVALİ YÖNETMENİ

Soyer'in son dönemde en fazla eleştiri konusu olan icraatlarından biri de düzenlediği İzmir Mizah Festivali kapsamında yapılacak bir söyleşiye Türkiye ve İslam düşmanlığıyla tanınan Fransız Jean Plantu ve İsrailli Michael Kichka gibi karikatüristleri davet etmesiydi. Biz Yeni Asır olarak konuyu gündeme getirmiş ve "İhanet festivali" şeklinde manşet atmıştık. Eleştiriler o kadar yoğunlaştı ki, sonunda İzmir Valiliği devreye girdi ve söyleşi iptal edildi.

İşte Soyer, bu skandal söyleşinin yer aldığı festivalin danışmanı ve yönetmeni Halil Vecdi Sayar'ı da İZELMAN'a yönetim kurulu üyesi yaparak maaş bağladı. Sayar, iptal kararının ardından 'festival yönetmeni' sıfatıyla yaptığı açıklamada tepki çeken söyleşiyi savunmuştu.



TEMİZLİĞE MİZAH KATACAK!

Herhalde Zafer Erten, İzmir'in yollarına asfalt serim, beton bariyer yapma gibi işlere tiyatrosal bir boyut getirirken Sayar da belediyeye temizlikten park bahçe bakımına kadar birçok alanda personel temin eden İZELMAN'ın işlerine mizahi bir boyut katacak. Soyer, işine geldi mi bilimsellikten, sosyal demokratlıktan, kurumsallaşmaktan bahsediyor ancak her biri ettikleri yüksek zararlar nedeniyle büyük bir kara deliğe dönüşen belediye şirketlerini ise arpalığa çevirmekte ve eş-dost-akraba atamaları yapmakta bir sakınca görmüyor.

Nasıl olsa oralarda ödenen maaşlar kendi cebinden değil İzmirlinin cebinden çıkıyor.

Ne diyelim yazıklar olsun!



KARABATAK'DA İHALE EN YÜKSEK TEKLİF VERENE!

Başkanlığını CHP'li Muhittin Selvitopu'nun yaptığı Karabağlar Belediyesi'nde çok konuşulacak bir ihale yaşandığı ortaya çıktı. Belediyenin 2020 yılı denetim raporu için AK Partili Meclis üyeleri Derya Pala ve İbrahim Ulubaş'ın hazırladığı şerhe göre, belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğünde istihdam edilen 149 personeli olmasına rağmen 6 Şubat 2020'de ilçedeki 1392 ağacın budama işlerinin yapılması için ihaleye çıktı. İhaleye 6 firma teklif verdi. En düşük teklifi veren firma bu işi 282 bin 500 liraya yapabileceğini söyledi.

İkinci en düşük teklifi veren firma ise, 297 bin 500 lira istedi.



İKİ KATINI İSTEYEN FİRMA ALDI

En yüksek teklifi veren Öz Arya İnşaat Ltd. ise 547 bin 500 lira talep etti. İşte ne olduysa bundan sonra oldu. Rapora göre ihalede en düşük fiyat veren 2 firma teklifleri çok düşük olduğu, diğer 3 firma ise, araç kaskolarının olmaması gibi sebeplerle elendi. Yani iş, 'sudan' sayılabilecek sebeplerle diğer 5 firmaya verilmedi.

İhale, en düşük teklif verenin neredeyse iki katını isteyen Öz Arya İnşaat Ltd.'ye verildi. Ne diyelim, CHP'nin halkçı belediyeciliği işte böyle bir şey...