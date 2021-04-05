Türkiye darbelerden çok çekti. Özellikle 1938 sonrası Türkiye'nin genlerine işlenen darbe kültürü, dönüp dolaşıp kendini gösterdi ve göstermeye devam ediyor. Son olarak emekli 104 amiralin yayınladığı bildiri de tüm inkarlarına rağmen bal gibi bir darbe bildirisidir. İçindeki sakıncalı ifadeleri geçtik, gece yarısı yayınlanması bile bunun bir darbe bildirisi olduğunu kanıtlamak için tek başına yeter de artar.



MİLLET O DÖNEMİ KAPATTI

Türkiye, 1960 ve 1980'de yapılan askeri darbeler ve aralarda yapılan askeri müdahalelerin ardından son 18 yılda da birçok kez darbe ve muhtıra girişimine sahne oldu. Muvazzaf Genelkurmay Başkanı ve generaller, 2007'de yine akşam saatlerinde yayınlanan "e-muhtıra" ile Cumhurbaşkanlığı seçimine müdahale etmeye kalktı. Ancak, o muhtıra daha ilk günden güçlü siyasi irade tarafından paramparça edilip çöpe atıldı. Ardından asker kılığına girmiş FETÖ'cü alçaklara darbe yaptırılmaya çalışıldı. Bu FETÖ'nün ağababaları tarafından Türkiye'ye karşı yapılmış bir işgal girişimiydi.

Millet, 15 Temmuz'daki direnişiyle Türkiye'deki darbe dönemlerini bir daha açılmamak üzere kapattı.



YİNE DARBEYE SARILIYORLAR

Ancak karşımızdaki güç durmuyor.

Her yaptıkları ellerinde patladığı için dönüp dolaşıp 'darbe'ye sarılıyorlar.

FETÖ ve darbecilerden temizlenen Türk Silahlı Kuvvetleri'ni eskisi gibi emellerine alet edemeyenler ne yapıp edip Türkiye'nin darbeci genlerini tekrar aktif hale getirmek istiyorlar. Sokaklar karıştırılmak ve oluşturulacak kaos ile yeni bir darbe iklimi yaratmak istiyorlar. Çünkü, Türkiye'nin Suriye, Irak, Doğu Akdeniz, Libya, Azerbaycan ve daha birçok alanda ortaya koyduğu güçlü irade ile girdiği yeni yol birilerini çok rahatsız ediyor. Eskisi gibi her söylediklerini dinlemeyen Türkiye'nin 'bağımsız politikaları' onları rahatsız ediyor. O yüzden Türkiye'yi yolundan döndürmek istiyorlar.



HALK PABUÇ BIRAKMAZ

Önceki gece açıklanan bu darbe bildirisi de 'Türkiye'ye karşı açılan cephenin' yeni bir hamlesinden başka bir şey değil. Bu bildiriye imza atan amirallerin içinde bu sinsi planı tam fark edememiş olanlar olabilir ancak yaptıkları organizasyonla bu bildiriyi hazırlatıp yayınlattıranların amacının 'darbe'yi gündeme getirmek olduğu çok açık.

Bunu yayınlayanlar ve yayınlatanlar, muvazzafların darbe girişimi ve muhtıralarını yenmiş bir halkın, ordu evlerinde viski yudumlamaktan artık canları sıkılıp bildiri ile heyecan yaratmaya çalışan emekli amirallere pabuç bırakacağını sanıyorsalar çok yanılıyorlar. Artık, Türkiye'yi ve Türk milletini yolundan döndürmeye Allah'tan başka kimsenin gücü yetmez.

Dışarıdan ve içeriden ne kadar diriltilmeye çalışılırsa çalışısın Türkiye, bu darbeci genlerini tamamen yok edecektir.