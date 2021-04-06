İzmir'in köklü sanayi kuruluşu Batıçim'de yeni bir dönem başladı. Çiftay Holding'in sahibi Aydın ailesi, son dönemde İzmir'e yönelik en büyük sermaye girişlerinden birini yapma kararı aldı.

Tam 95 milyon dolar, yani yaklaşık 776 milyon liraya Batıçim'in yüzde 30'unu almak için İzmirli Bükey, Günel, Egeli ve Grebene aileleri ile el sıkıştılar. İzmirli 4 aile satıştan elde edecekleri gelirle yeni yatırımlar yapacaklar.



100 MİLYON DOLAR GELİYOR

İşin daha da önemli kısmı Aydın ailesinin İzmir'de yeni yatırım seçenekleri için şimdiden harekete geçmesi. Dün görüştüğümüz Çiftay Holding'in genç Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Aydın, İzmir'de bu yıl inşaat sektöründe yatırımlara başlayacaklarını açıkladı. Aydın'ın ilk etapta telaffuz ettiği yatırım miktarı 100 milyon dolar. Hatta "Bunu 5-10 katına kadar da çıkarabiliriz" diyor. Bunlar İzmir ekonomisine ivme kazandıracak büyük paralar...



MESUT SANCAK ÖRNEĞİ

Folkart'ın patronu ünlü işadamı Mesut Sancak da İzmir'in yatırım açısından oluşturduğu cazibeyi yıllar önce farketti.

Sancak'ın 2000'li yıllarda İzmir'e gelip inşaat sektöründe dev yatırımlar yapması İzmir ekonomisini hareketlendirdi. Hatta İzmir iş dünyasının önemli ailelerinden birine mensup olan Bülent Akgerman, Ege Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanlığını yaptığı 2012 yılında Yeni Asır'a verdiği röportajda Mesut Sancak ve benzeri örnekleri kastederek, "İzmirlilerin risk iştahı zayıf. Ancak, ne mutlu ki, 'yeni İzmirliler', çeşitli yatırımları ard arda gerçekleştiriyor.

Böylece hepimizi de teşvik ediyorlar, risk istahlarımızı açıyorlar, yüreklendiriyorlar" demişti. Anlaşılan, Aydın ailesinin İzmir'e gelişi de kent ekonomisine önemli bir katkı sağlayacak. Umarız, bunun etkisiyle İzmir'de uzun süredir önemli yatırım yapmayan başka aileler ve kuruluşlardan da yeni yatırım haberleri duyarız..



İŞTE BÖYLE EZERLER!

Türkiye'nin hem devleti hem de halkıyla, bırakın darbe teşebbüsünü imasına bile tahammülü kalmadı.

İşte emekli 104 amiralin darbe çağrıştıran bildirisinden sonra yaşananlar... Devlet, en ufak bir tahammül göstermedi. Hemen gözaltılar başladı. Lojman ve koruma hakları ellerinden alındı. Bu iş MHP lideri Devlet Bahçeli'nin dile getirdiği gibi 'rütbe sökme'ye kadar varırsa hiç kimse şaşırmasın.

Eski Türkiye'de muhtıralar bile sineye çekilirken, hatta birileri şapkasını alıp giderek yakayı kurtarmaya çalışırken şimdi tam tersi yaşanıyor. Demokrasiyi içlerine sindiremeyen herkes pabucun pahalı olduğunu böyle er ya da geç öğrenecek.

Yapanın yanına kar kalmayacak. 15 Temmuz'daki işgal girişiminde bulunanlar nasıl ezildiyse, bundan sonra da ezilmeye devam edilecek. Herkes haddini bilecek!



SOYER KİME MESAJ VERİYOR?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, İzmir'in sorunlarıyla ilgileneceğine yine genel politikaya oynuyor. Geçtiğimiz hafta "Başka bir Türkiye mümkün" demişti. Bu hafta ise, "Bu düzen değişecek" diye çıktı ortaya.

Türkiye'nin hareketlendiği, 104 emekli amiralin darbe imasıyla bildiri yayınladığı bir süreçte Soyer'in de bu tür mesajlar vermesi çok manidar... Soyer, acaba birilerinin kulağına kar suyu mu kaçırmak istiyor? Ya da CHP'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında olduğu söylenen Cumhurbaşkanı adaylığı yarışında "Ben de varım" demeye mi çalışıyor?