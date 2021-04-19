İzmirliler olarak çok haksızlık yapıyoruz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e!... Altyapı diyoruz, trafik sıkışıklığı diyoruz, Körfez'in kötü kokusu diyoruz, yol, su diyoruz...

Diyoruz da diyoruz...

Oysa o heykel yapmayı seviyor!...

Bunu Soyer'in 2020 yılındaki belediye icraatları için hazırlattığı faaliyet raporuna bakınca bir kez daha anladım. 251 sayfalık raporu inceledim... 2020 yılına o kadar çok heykel icraatı sığdırmış ki Soyer!

Üşenmedim saydım, raporda tam 16 kez "heykel" kelimesi geçiyor...

Neler yapmış neler...

Mesela Kemeraltı'na 'Benzinci Kör Hafız Heykeli', Bornova'ya 'Çerkes Sürgün Heykeli', Buca Kasaplar Meydanı'na 'Mübadele Anıtı' dikmiş...



İCRAAT BÖYLE OLUR

Soyer'in icraatlarının büyüklüğünü faaliyet raporundaki şu cümle bile tek başına anlatmaya yeter de artar bile: "Heykeller için bilgilendirme panosu tasarlanmış ve kentin kamusal alanlarını heykellerle buluşturmak adına yer seçim faaliyetleri yürütülmüştür..." Örneğin, Fahrettin Altay büstü tanıtım levhasının yenilenmesi bile icraat olarak sayılmış raporda.

Ne diyelim! Soyer'i altyapı yatırımları üzerinden eleştirenlerin vicdanı yok!



BAKIM ÇALIŞMALARI

Soyer'in heykel icraatları bu kadarla da sınırlı değil tabii... Üşenmemiş heykelleri bakımdan da geçirmiş. Montrö Meydanı'nda bulunan Güvercinli Kadın Heykeli, Mimar Kemalettin Heykeli, Konak Damlacık Mahallesi Mustafa Gülüm Parkı Metin Oktay Anıtı, Çamdibi'nde bulunan Atatürk Büstü, Bornova'da bulunan Dokuz Eylül Şehitliği, Buca'da bulunan Fil Heykeli, Balçova'da bulunan Atatürk Heykeli, Selçuk Kültür Merkezi'nde bulunan Atatürk Büstü, Kadınlar Birliği Parkı, Hatay Caddesi'nde bulunan kadın figürleri, Atatürk Lisesi önündeki Şair Eşref Büstü, Kazım Dirik büst ve heykellerinin bakım ve onarımlarını yaptırmış.



BOYA BADANA İŞLERİ

Faaliyet raporundaki şu cümle de tam altı çizilecek türden: "Koşu İstasyonu Alt Geçit boyama işi gerçekleştirilmiştir." Ayrıca, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Kemeraltı Balıkçılar Meydanı köşesindeki binanın duvarına "mural" çalışması yapılmış. Kültürpark panel boyaması 13 sanatçı eşliğinde gerçekleştirilmiş.

9 Eylül'ün 98. yılı anısına İkiçeşmelik'teki duvarlar 2 sanatçı eşliğinde boyanmış...

Soyer, raporunda İzmirlilere bir de teminat vermiş: "Gelecek yıllarda da kentimizde bulunan sanatsal eserlerin her türlü bakım ve onarımı yapılacak olup, kent ve ülke belleğinde izler bırakmış olay ve kişilerin heykel ve anıtlarının yapımına devam edilecektir." O yüzden siz, Tunç Soyer'i hizmetleriyle değil heykelleriyle yargılayın!...



3 YIL DA HEBA OLMASIN

Şaka bir yana... Bugünkü manşetimiz çarpıcı... İzmirliler, Soyer'in heykel icraatlarından çok rahatsız... Çünkü kent halkı, artık canlı yayınlanan ve tam kadro yapılan heykel açılış törenleri değil biten metrolar, açılan yeni yollar, daha ucuz su, daha ucuz toplu ulaşım istiyor. Her yaz kötü kokuya maruz kalmak istemiyor... Kent sele maruz kaldığında belediye başkanını heykel ziyaretinde değil yanında görmek istiyor...

Umarız Soyer, İzmirlilerin bu tepkisini görür ve kalan 3 yılı da bundan önceki 2 yılı gibi heba etmez...