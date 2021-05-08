Bornova Belediye Başkanı CHP'li Mustafa İduğ'un Yeni Asır ziyareti ve burada yaptığı açıklamalar çok konuşuldu. İduğ'un kuracağı asfalt plenti tesisi üzerinden gerekirse ilçede Büyükşehir'in sorumluluğundaki alanları da asfaltlayacağı ancak bunun faturasını da keseceği yönündeki sözleri büyük yankı buldu. Birileri bu açıklamadan kavga çıkarmaya çalıştı. Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer de İduğ'a sert yüklendi.



SOYER'İ ELEŞTİRMEDİ

Ancak o günkü ziyarette İduğ, Soyer'e karşı olarak yorumlanabilecek hiçbir açıklama yapmamaya, hatta imada bile bulunmamaya özen göstermişti. Büyükşehir Başkan adaylığını düşünüp düşünmediğini sorduğumuzda da Bornova'da iki dönem görev yapmak istediğini ve Soyer'in de iki dönem görev yapması gerektiğini vurgulamıştı. Anlayacağınız, buradan çıkarılmaya çalışılan kavga yapaydı.



POTANSİYEL ADAY GÖRENLER VAR

Nitekim dün bir TV programına çıkan İduğ da, "Soyer'le ringe çıkmam" diye açıklama yaptı. Ancak çıkarılmak istenen bu yapay kavga, 'maya' tutup bundan sonra ikili arasında yeni sorunlar yaşanmasına neden olur mu? Bilemiyorum.

İduğ, ilçede yaptıklarıyla bazıları tarafından 'potansiyel' Büyükşehir adayı olarak gösterilmeye çalışılıyor. O yüzden bundan sonraki süreçte de Soyer-İduğ arasında kavga çıkarmak ve iki ismi karşı karşıya getirmek isteyenler çıkacaktır.

Bunu kaşıyanlar çok olacaktır. Açıkçası, Soyer'in bu gereksiz sert çıkışı da, "Acaba, Soyer de İduğ'la ilgili 2024 seçimleri için böyle bir endişe mi taşıyor?" sorusunu akıllara getirmedi değil.



CHP'DE BÜYÜK TORBALI TELAŞI

İzmir siyasetinin en önemli gündem maddelerinden biri de Torbalı...

Geçtiğimiz günlerde Torbalı Belediye Meclisi'ndeki başkanlık seçiminde CHP'nin meclis üyelerine oylarının fotoğraflarını çektirmesinin ardından ortalık karıştı. Mahkeme de AK Parti'nin bu gerekçeyle yaptığı itirazını kabul etti ve belediyeden seçim ile ilgili görüntü ve evrakları istedi. Hukukçuların genel kanaati seçimin tekrarlanacağı yönünde.



KORKU HAMLELERİ GELDİ

CHP'li Belediye Başkanı Burak Oğuz'un FETÖ üyesi çıkmasıyla bu ilçeyi kaybeden, sonrasında da hatalar yapıp Menemen'i AK Parti'ye kaptıran CHP, seçimin tekrarlanması halinde Torbalı'yı da keybetmekten korkuyor.

Çünkü 17 üyesi bulunan CHP'den sadece 2 üyenin, 14 üyesi bulunan Cumhur İttifakı'nın adayı Özgür Erman Çağlar'a oy vermesi başkanlığın AK Parti'ye geçmesine neden olacak.

Nitekim mahkemenin evrakları istemesiyle teleşa kapılan CHP'de Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, apar topar bu ilçeye gitti. Öte yandan CHP'nin 17 Meclis üyesine de ortak bir açıklama yaptırıldı.



YENİ BAŞKANIN İLK İŞİ İZİN

Bu arada CHP'den başkan seçilen Mithat Tekin, daha göreve doğru düzgün başlamadan izne ayrıldı. Özel işleri varmış. Biliyorsunuz, Ekrem İmamoğlu da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na "İstanbul'un kaybedecek bir dakikası bile yok" diye gelmiş ve ardı ardına Bodrum'a tatile gitmişti. Hatta onunla da yetinmemiş ardından bir de kayak tatili patlatmıştı. Torbalı'nın yeni belediye başkanı da o hesap... Kimse kusura bakmasın ama bu izin mevzuu yeni başkanın gönlünün pek de çalışmaktan yana olmadığını düşündürüyor.