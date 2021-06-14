İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin en büyük şirketlerinden biri İZBETON A.Ş...

Kent için önemli işlere imza atan bu şirket, en son kentsel dönüşüm projelerini de üstlenmeye başladı. Umarız bunda da başarılı olur. Ancak, bu şirketle ilgili tuhaf bir durum var. O da şirketin faaliyetlerinin tamamına yakınının Büyükşehir Belediyesi ihaleleri olmasına rağmen sürekli zarar etmesi ve adeta para yutması...

Sayıştay'ın 2019 raporunda bununla ilgili çarpıcı veriler var. Buna göre şirket, '2018 yılı' beyannamesine göre son beş yılda toplam 175 milyon 454 bin lira TL zarar etmiş. Bu uçuk bir rakam...



DİKKAT ÇEKİCİ İHALELER

En son Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe'nin Ankara günlerinden arkadaşı Özgür Aktepe'ye ait Agra Kent Hizmetleri şirketine en yüksek teklifi sunmasına rağmen 26 milyon liralık ihale verildiği haberini de bu tablonun üzerine koyunca durum daha da dikkat çekici bir hal alıyor. İZBETON şimdi de 60 milyon liralık iç borçlanmaya gidiyor. Bununla ilgili öneri bugün belediye meclisi gündemine gelecek. Şirket geçtiğimiz Temmuz ayında da 50 milyon lira iç borç almak için yine meclisten yetki almıştı. Öte yandan, daha geçtiğimiz Mart ayında şirket sermayesinin 486 milyon liradan 536 milyon liraya çıkarılması kararlaştırılmıştı. Yani Büyükşehir bu şirkete 50 milyon lira daha aktarmıştı.



ZARARIN NEDENİ ANLAŞILIYOR

Agra'yla ilgili haberler nedeniyle biraz inceleyince şirketin tamamen Büyükşehir Belediyesi'nin işlerini yapmasına rağmen nasıl zarar ettiğini daha iyi anladım. Öyle bir sistem kurulmuş ki, Büyükşehir yol, asfalt, tretuvar yapımı gibi işler için ihaleye çıkıyor. Bu ihaleleri de İZBETON kazanıyor ancak o da bu işleri kendisi değil ihale ile alt taşeronlara yaptırıyor. Yani Büyükşehir, parayı İZBETON'a veriyor, İZBETON da taşeron şirketlere aktarıyor. Arada olan İzmirlinin parasına oluyor... Üstelik, İZBETON'un özel şirket statüsünde olduğu için Büyükşehir'in harcamaları gibi rahat bir şekilde denetlenemesi de önemli bir ayrıntı.



HALİL ARDA, 'MEMLEKET'E Mİ GÜVENİYOR!

Gaziemir Belediye Başkanı CHP'li Halil Arda, partisinin il yönetimiyle büyük bir savaş içinde. En son İl Başkan Yardımcısı Yasin Ergül'ün işine son vererek kendi yardımcısı yaptığı İzel Zenginobuz Derinsu'nun disipline gönderilmesinin intikamını almıştı. İşte bu süreçte kulisleri hareketlendiren bir gelişme oldu.

Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi'nin Gaziemir İlçe Başkanlığı'na Arda'ya çok yakın bir isim olan Nur Dilsiz getirildi. Arda, daha önce Dilsiz'in CHP İlçe Kadın Kolları Başkan adaylığı desteklemişti.

Ancak Dilsiz, bu göreve seçilememişti.



"BU PARTİYE GEÇEBİLİR" İDDİASI

Arda, göreve geldiğinden bu yana aynı zamanda Gaziemir Üretici Kadınlar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Nur Dilsiz'le ortak birçok iş yaptı. Hatta daha geçtiğimiz haftalarda belediyenin yaşama geçireceği Porta Gaziemir'in menüsüne konulacak ürünleri belirlemek için Dilsiz'in başkanlığını yaptığı kooperatifle tadım yarışması düzenledi. CHP kulislerinde Arda'nın parti il ve ilçe yönetimiyle yaşadığı sıkıntılı dönemde Dilsiz'in ilçe başkanlığına getirildiği Memleket Partisi'ni yedekte tuttuğu konuşuluyor. Önümüzdeki süreçte sorunların daha da derinleşmesi halinde Arda'nın kendisini destekleyen 10 meclis üyesiyle birlikte Memleket Partisi'ne katılabileceği ifade ediliyor.