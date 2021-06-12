Eğer bir şehirde büyükşehir belediyesi genel sekreterinin arkadaşı olduğu ortaya çıkan bir firma sahibi, sıfırdan şirket kurup o belediyeden yüz milyonlarca liralık iş alıyorsa, bu her yerde haberdir. İşte İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe ve Ankara'dan arkadaşı CHP Ankara İl eski Başkan Yardımcısı olan Agra Kent Hizmetleri şirketinin sahibi Özgür Aktepe için de durum böyle. Ayrıca dünkü manşetimizde ortaya koyduğumuz gibi Büyükşehir'e bağlı İZBETON, daha düşük iki teklifi eleyerek, en yüksek teklifi veren Aktepe'ye ait Agra Kent Hizmetleri A.Ş'ye 26.3 milyon liralık iş veriyorsa bu da haberdir. Yanlış anlaşılmasın, biz burada hiç kimseyi ihaleye fesat karştırmakla suçlamıyoruz, öyle bir niyetimiz de yok. Biz sadece ortaya çıkan bu ilginç durumu kamu adına gündeme taşıyoruz.



'İDARE' Mİ 'YÜKLENİCİ' Mİ?

İZBETON, 5 ilçedeki tretuvar yapımı için çıktığı ihalede Agra'ya göre 4 milyon daha düşük teklif veren iki firmanın kurduğu 'iş ortaklığını' mealen "Bu ihalede idare 'Büyükşehir Belediyesi'dir'. 'Ben 'yükleniciyim'. Ben de bu ihaleyi 'idare' olmadığım için 'yüklenici' belirlemek için değil 'alt yüklenici' belirlemek için yaptım. İhale mevzuatına göre iş ortaklıkları da alt yüklenici olamaz" diyerek elemişti.

Dün haberimiz üzerine bir mesaj gönderen İZBETON'dan bir yetkili de buna işaret ederek, "Kamu İhale Kurumu kararını uygulamayalım mı?" diye sitem etti. Ancak işte orada işler bir hayli tartışmalı. En basitinden şu bile söylenebilir:

Madem İZBETON burada idare değil, niye o zaman ihale şartnamesinde idareye ilişkin bilgiler bölümünde "İdarenin adı: İZBETON A.Ş." yazıyor. Ayrıca yine şartnamenin 7. maddesinde 'İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde' diye bir bölüm de var.



REKABET KOŞULLARI OLUŞMADI

Her neyse... Bunlar teknik konular...

Siz okuyucularımızı teknik konularla yormak istemem ancak sonuçta iki teklif sahibi elenince aynı zamanda tek kalan ve en yüksek teklifi veren katılımcıya verilen bir ihale var ortada. Yani burada rekabet koşulları oluşmadığı aşikar.

Dün Yeni Asır'da manşette yer alan ilgili haberimizin ardından arayan Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Partili üyesi olan Denizli Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Erhan Çalışkan da buna dikkat çekti.



TEK FİRMAYLA İHALE OLUR MU?

"Eğer, Denizli'de görev yaptığımız dönemde böyle bir ihale gerçekleşseydi biz bunu hemen iptal eder ve yeniden ihaleye çıkardık" diyen Çalışkan, şunları söyledi: "İhalede elenen en düşük teklif sahibi ile kazanan arasında 4 milyon liradan fazla bir fark varsa böyle yapılmalıydı.

Böyle bir ihale tek firmayla mı yapılır? Geçerli tek teklif böyle mi olur?

İptal edersin, bir daha yaparsın. Kamu çıkarları bunu gerektirir."



İZBETON BELEDİYEYE BİLDİRDİ Mİ?

Çalışkan ayrıca İZBETON'un ihalede kendisini 'idare' değil 'yüklenici' olarak konumlandırmasıyla ilgili de şunları söyledi: "Peki İZBETON bu ihalenin dökümanında 'Şu ihalenin alt taşeronunu belirliyorum' şeklinde bir bilgi veriyor mu? Bu insanlar yapacakları işi nasıl inceleyip teklif verdiler?

İZBETON, eğer Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği bir ihaleyi almış ve 'yüklenici' olmuşsa, belediye ile sözleşme imzalarken alt yüklenicisini de belediyeye bildirmesi gerekirdi.

İZBETON bunu yaptı mı?" sorularını gündeme getirdi. Bu ihale ardından daha çok tartışmayı ve soruyu getirir...