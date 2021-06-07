İzmir’in hiçbir sorununa köklü çözüm getiremeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, göreve geldiğinden bu yana ‘mış gibi’ yapıyor. Soyer, trafik, Körfez kirliliği ve sel felaketlerini önlemek için çalışacağına, dün şortunu giyip ihalesi kendisinden önce yapılan Üçkuyular-Narlıdere metrosu tünelinde şov koşusu yaptı.

İzmirliler olarak 31 Mart 2019'dan bu yana bir şov seyrediyoruz. Adı da Tunç Soyer şov...



Bisiklete biniyor, koşuyor, macera parkurunda ipte kayıyor, yüzüyor, tarlada hasat yapıyor. Hep bir şeyler yapıyor gibi gözüküyor ama aslında İzmir'in sorunlarının çözümü için köklü hiçbir şey yapmıyor. Sadece 'mış gibi' yapıyor...

Tunç Soyer, başına sekiz köşe kasket geçirip tarlada çalışıyormuş gibi fotoğraflar çektirerek "çiftçilik" oynamayı çok seviyor.



Soyer, dün de şortunu üstüne geçirip Üçkuyular-Narlıdere Metrosu tünelinde koştu... İhalesi kendisinden önce yapılan ve eski Başkan Aziz Kocaoğlu tarafından belediyenin kasasında bırakılan parayla bugüne kadar aksamadan yürütülebilen metro inşaatı sanki kendi başarısıymış gibi şov yaptı... Bunu da ballandıra ballandıra anlatan bir haber bülteniyle basına servis etti...

Soyer, ihalesi ve parası kendi-sinden önce hazır olan Üçku-yular-Narlıdere metro tünelinde koşarak, bu sanki kendi başarı-sıymış gibi şov yaptı.



İZMİRLİ BURNUNDAN SOLUYOR

Soyer böyle çocuksu bir gösteri dünyasında kendi eğlencesine bakarken İzmirliler ise burunlarından soluyor. Çünkü trafik sorunu artık tahammül edilemez bir hal aldı. Kentte bir yerden bir yere gitmek artık başlı başına bir sorun... Yeni yollar, yeni bulvarlar, yeni köprüler yapmadan da düzelecekmiş gibi gözükmüyor.

Tunç Soyer, "3 yıl içinde Körfez'de yüzeceğim" sözünü adeta bir sakız gibi 2 yıldır çiğnerken, Körfez'de kirlilik daha da artıyor.



Öte yandan Körfez'in geleneksel pis kokusu yeniden burunlarımızın direğini sızlatmaya başladı. Özellikle Meles Deltası civarından geçerken duyulan koku insanın midesini bulandırıyor.



Diğer yandan daha geçtiğimiz günlerde haberini yaptık, Körfez'i kirlilik kaynaklı deniz marulu sarmaya başladı... Soyer ise, geldiğinden bu yana ağzına "3 yıl içinde Körfez'de yüzeceğim" diye bir sakız almış çiğniyor da çiğniyor.

Başkan Tunç Soyer, 31 Mart 2019'dan bu yana şov yaperken kentin trafik sorunu her geçen gün ağırlaşıyor.



ŞATODA YAŞAYAN ÇİFTÇİ!

Bu arada yaz aylarıyla birlikte yağmur azaldı da bu kış zirveye çıkan sel baskını felaketlerini bir süredir yaşamaz olduk... Bu sıcak yaz günlerini kenti sel felaketlerine karşı hazırlayarak geçirebilirdik ama o da yapılmıyor.



Kentsel dönüşümü sağlayıp İzmir'i ucube yapılardan kurtarma işi de kağnı hızında ilerliyor...



Tablo böyleyken Tunç Bey, umurumda mı dünya modunda şov üstüne şov sahneliyor. Sadece son birkaç günde yaptığı şovlar bile bunu anlamaya kafi... Kafasına kasket takıp çiftçilik oynuyor. Bir gün kepenek giyip çoban oluyor, bir gün poşusunu takıp çavdar hasadı yapıyor. Bir başka gün traktör kullanıyor... Başına kasket, eline bir sopa geçirip sosyal medyada "Atalık tohumlarımız haftaya hasat verecek dediklerinde ben" şeklinde sırıtırken çekilen fotoğrafını paylaşıyor.



Göreve gelir gelmez yaşamak için Şato'yu seçiyor ama diğer taraftan çiftçilik oyunuyla ve saman alevi şeklindeki desteklerle üreticinin, köylünün yanındaymış havası estiriyor.



BIRAK ŞU ŞOVU ARTIK

Sayın Soyer... İzmirli 2 yılı aşkın süredir devam eden bu oyunlarınızdan artık sıkıldı.



Bazıları kafasını kuma gömse de maalesef İzmir her geçen gün daha kötüye gidiyor. Kentin sorunları 'mış gibi yaparak' çözülmüyor.



İzmir'in trafik sorunu 500 bin nüfuslu ilçeler varken önceden bırakılmış parayla 40-50 bin nüfuslu Narlıdere'ye metro yapmakla bitmiyor...



Artık şovu bırak... Biliyorum sizden çok şey istiyoruz ama koşacaksan trafik sorununu çözmeye, Körfez'i temizlemeye, sel felaketlerine karşı önlem almaya, kentsel dönüşümü hızlandırmaya koş...