Bu devleti CHP’ye yönettirirler mi?

İzmir Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, FETÖ'nün Ergenekon kumpasında uzun yıllar hapis yatmış bir isim. "Teğmen Çelebi" olarak o dönemin sembollerinden biri. CHP'den milletvekili seçilen Çelebi, önce bu partiden ardından katıldığı Memleket Partisi'nden ayrıldı.

Şimdi de TBMM'de düzenlediği basın toplantısıyla kararını verdiğini ve tercihinin Cumhur İttifakı olduğunu açıkladı. Çelebi'nin açıklamalarının detaylarını manşet haberimizde okuyacaksınız. Biz burada Çelebi'nin 6'lı masayla ilgili söyledikleri arasında yer alan "Sorduğum 20 soruya cevap vermediler. Bunlara cevap vermeden bu devleti sana yönettirmezler.

Bunlara cevap vereceksiniz" sözüne dikkat çekmek istiyoruz.

'NEDEN TERÖR YOK?'

Çelebi'nin daha önce yönelttiği 20 soru içerisinde CHP ve 6'lı masanın PKK'nın uzantısı HDP'yle ilişkileri ve devletin yürüttüğü faaliyetletler hakkında çarpıcı sorular bulunuyordu. Mesela Çelebi, "Kimin federasyon özlemlerini benimsiyorsunuz? PKK/PYD-FETÖ terör örgütleriyle kararlı mücadele neden imzaladığınız mutabakat metninde yer almamıştır? Terör devletine müsaade edecek misiniz?

Yerel yönetimlere özerklik verecek misiniz? Ortak Cumhurbaşkanı adayı denkleminde Türk milletine 'soykırımcı', Atatürk'e 'katliamcı' diyen PKK/PYD'yi terör örgütü görmeyen, bebek katili Öcalan için 'ışığımız' diyen HDP olacak mıdır?

HDP yönetimine bakanlık verecek misiniz?" diye sormuştu.

'GÖRÜŞ BİRLİĞİ VAR MI?'

Çelebi'nin 6'lı masaya ayrıca devletteki devamlılık esası üzerinden de "İktidarınızda tezkerelere hayır verip Mehmetçiği Libya'dan, Suriye'den, Irak'tan çekecek misiniz? Operasyonları durduracak mısınız? Çocuklarımızın geleceği Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerimizden vazgeçerek misiniz? 'Mavi Vatan yayılmacılık' diyen vekile neden tepki göstermediniz? Savunma sanayi projelerinin devamı konusunda görüş birliğiniz var mı?" şeklindeki soruları da çok yerindeydi. Çelebi'nin de dediği gibi başta CHP olmak üzere 6'lı masa bu soruların kapsadığı konularla ilgili bugüne kadar Türk halkına tatmin edici bir açıklama yapmadı. HDP'yi incitmemek için bu yöndeki soruları hep geçiştirmeye çalıştılar. O yüzden sizce de "Bu sorulara cevap vermeden bu devleti sana yönettirmezler" sözü, üzerinde durulması ve tartışılması gereken bir söz değil mi?

BÜYÜKŞEHİR KULUBÜ'NDE PROMOSYON GERGİNLİĞİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulubü'nde 'promosyon gerginliği' yaşanmaya başladı. 3 yıl önce çalışan maaşlarının yattığı bankadan promosyon alan Ersan Odaman başkanlığındaki yönetim, bu parayı personele ödemedi. Şimdi bankadan yeniden promosyon ödemesi almak için girişimde bulunan yönetimin bunu da çalışanlara vermeyeceği ve kulübün ihtiyaçları için kullanacağı belirtiliyor.

Aldığımız bilgiye göre, sendika temsilcisi ile Odaman arasında bu konuyla ilgili sert bir tartışma çıkmış. Ancak Odaman, bu paranın çalışanlara ödenmeyeceğini net bir dille söylemiş. Kulüp çalışanları "En az 25-30 bin liramıza el koyuyorlar" diyor. Sayın Başkan Tunç Soyer, bu olaya el atacak mısınız?