500 bin liralık ‘İyi’ bir ihale daha patladı!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde pastanın dilimleri kapışılırken, hizmet bekleyen İzmirliler ise çile çekiyor.

Hülya Onaylı gibi genç güvenlik görevlilerimiz çalıştığı tramvay istasyonuna bir tuvalet kurulmadığı için ölüyor ve öldüğüyle kalıyor. Birileri ise bu arada ihale üstüne ihale alıyor...

Sizlere dün bu köşede Başkan Tunç Soyer'in İyi Parti GİK Üyesi Nihal Ağca'yı genel müdür olarak atadığı belediyeye ait İzmir İnovasyon A.Ş. isimli şirketin yaptığı ilginç bir ihaleden bahsetmiştik. Buna göre İyi Partili Ağca'nın yönettiği şirket, İyi Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz'ın eşi Deniz Alya Eryılmaz'a ait IFC Global Sertifikasyon şirketine Kasım 2021'de "pazarlık" yani "davet" usulüyle 178 bin liralık ihale vermişti. Biz de daha önce İyi Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı 107 milyon liralık ihale vesilesiyle "bu tür iyimser ayrımcılıklara" karşı olduğunu söyleyen parti Genel Başkanı Meral Akşener'e seslenmiş ve kendisinden bir açıklama beklediğimizi ifade etmiştik.

'DİLİM' ÇOK DAHA BÜYÜK ÇIKTI

Ancak bu arada Hasan Bey ve eşi Deniz Hanım'ın İzmir pastasından aldığı dilimin çok daha büyük olduğu ortaya çıktı.

Sayın Meral Hanım...

Sizin partilileriniz İzmir'de "iyimser ayrımcılık" kokan bu işleri bir hayli abartmış... Meğer Manisa İl Başkanınızın eşi Deniz Hanım, sizin isteğinizle İyi Parti kontenjanından Ahmet Ersagun Yücel'in genel müdür yapıldığı İzmir Büyükşehir'e ait İZDOĞA şirketinden de büyük bir ihale koparmış. İZDOĞA da Deniz Hanım'ın aynı şirketine bu yılın Nisan ayında "adrese teslim" olarak nitelendirilebilecek şekilde 500 bin liralık ihale vermiş. İşte size belgesi...

BAŞKA BİR TEKLİF BİLE ALINMAMIŞ

İzmir İnovasyon şirketinden Deniz Hanım'a verilen ihalede en azından IFC Global ile birlikte başka bir firmadan da teklif alınmıştı. İZDOĞA'nın "17065 uygunluk değerlendirme akreditasyon danışmanlık, eğitim ve yetkilendirilme için hizmet alımı" işi için "pazarlık" usulü ile yaptığı Nisan ayındaki bu ihalede ise, sadece Deniz Hanım'ın şirketinden teklif istenmiş. Başka bir firmadan usuleten bile olsa teklif talep edilmemiş.

675 bin lira yaklaşık maliyet belirlenen iş, 500 bin liraya şak diye Deniz Hanım'ın şirketine verilmiş...

MERAL HANIM EL KOYMALI

Dün de belirttik, bu ihaleler "açık" ihale

yöntemi ile yapılsa ve bu şirket girip bu ihaleleri kazansa kimse bir şey diyemezdi.

Pazarlık usulü ile verilen ve hele hele tek teklif alınan son ihale ile ilgili ister istemez akla birçok soru işareti geliyor.

O yüzden Meral Hanım'a bir kez daha sesleniyoruz.

Meral Hanım!

Eğer Bedri Yaşar'ın Ankara'da aldığı ihaleyle ilgili sözlerinizde samimiyseniz, İzmir-Manisa arasında kurulan bu ihale hattına el koyar ve gereğini yaparsınız.

Yoksa "Bu ihaleler o veya bu şekilde sizin bilginiz dahilinde mi yapılıyor?" gibi haklı sorular gündeme gelir...