Kent Konseyi’nde Nilay Kökkılınç ismi öne çıktı

İzmir Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Adnan Akyarlı'nın vefatının ardından yönetim, dün toplanarak olağanüstü genel kurula gitme kararı aldı. Bir ay içinde toplanması beklenen olağanüstü genel kurulda başkan seçimi yapılacak.

Vefatından önce aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZELMAN şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı olan Akyarlı, tıpkı kendisinden önceki Kent Konseyi Başkanı Seniye Nazik Işık gibi Başkan Tunç Soyer'in desteğiyle seçilmişti.

TUNÇ SOYER DE DESTEKLİYOR

Bu defa ise, sürpriz bir ismin adaylığı gündemde. O isim de İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü Nilay Kökkılınç'tan başkası değil. Avukat olan ve Grup Sözcülüğündeki performansıyla da dikkat çeken Kökkılınç'ın Soyer'in de isteği ve desteğiyle aday olacağı belirtiliyor. Son iki başkanın Tunç Bey'in desteğiyle seçildiği göz önüne alındığında Kökkılınç'ın da konseyin yeni başkanı olmasının çok büyük bir ihtimal olduğu kaydediliyor. Diğer yandan son iki genel kurulda aday olan Yalçın Kocabıyık'ın da yine aday olacağı da kulislerde konuşulanlar arasında.

GÜVEN EKEN İMPARATORLUĞU!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Seferihisar yıllarından beri danışmanı olan Güven Eken'in belediye içinde kurduğu imparatorluk giderek büyüyor. Belediyede adeta 2. adamlığın da ilerisine geçen Eken'e Soyer tarafından özel han bile kiralanmıştı. Soyer, şimdi de Menderes'teki meşhur Şaşal Suyu kaynağı ve tesislerini de 2 milyon 700 bin lira yıllık kira bedeli ile Eken'in başında olduğu İZDOĞA şirketine kiralıyor.

HERKES BU YÜKSELİŞİ KONUŞUYOR

Bu yazının kaleme alındığı saatlerde Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bu kiralama işi görüşülüyordu. Soyer tarafından İzmir Planlama Ajansı başkanlığına da getirilen Güven Eken'in yönettiği İZDOĞA şirketinin zor durumdaki bir şirketten satın aldığı geri dönüşüm tesisi geçtiğimiz günlerde CHP lideri Kılıçdaroğlu tarafından açılmıştı. Belediyede şimdi herkes Güven Eken'in kurduğu bu imparatorluğu konuşuyor.

Güven'in İzmir'de danışmanlıktan flamingo yolu açmaya, geri dönüşümden İzmir'in planlamasına uzanan gücünün daha nerelere uzanacağı merak konusu...

NEPTÜN HANIM'IN TÜRKÇE'YE EŞSİZ KATKILARI NELER?

Çankaya Belediyesi ve Dil Derneği'nin birlikte düzenlediği 90. Dil Bayramı kutlamaları ve ödül töreni Ankara'da yapıldı. Burada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir Köy-Koop Başkanı olan eşi Neptün Soyer'e de "Onur Ödülü" verilmesi dikkatimizi çekti. Kendisinin inekler çok su içtiği için İzmir'in obruk tehlikesiyle karşı karşıya olduğu gibi fikirleriyle tarıma yaptığı katkıları biliyoruz da Türkçe'ye nasıl eşsiz katkılar sunduğunu ve bu ödüle neden layık görüldüğünü anlayamadık!

Çankaya Belediyesi ve Dil Derneği, bu konuda bizleri aydınlatırsa seviniriz. Hayır yani, Neptün Hanım'ın Türk diline yaptığı katkıyı bilmek biz Türklerin de hakkı!