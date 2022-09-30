İzmir pastasından Manisa’ya da ‘İyi’ bir pay verilmiş

İzmir'de İyi Parti İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar'ın 3 yeğeni başta olmak üzere Balçova İlçe Başkanı Hicran Helezür ve Bornova İlçe Başkanı Mustafa Tabak'ın çocukları ile Aliağa İlçe Başkanı Yavuz Adar'ın yeğeni İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işe yerleştirildi. Biz Yeni Asır olarak bunu ortaya çıkardık. O tarihte açıklama yapan İyi Parti İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, "Belediye bizim önerdiğimiz 60 kişiyi istihdam etti. Bu 60 kişinin içinde en fazla 10-12 kişi parti yöneticilerinin yakınları. İnkar etmiyoruz" dedi. Şimdi de bir başka bomba haber geldi. Meğer İzmir Büyükşehir Belediyesi pastasından Manisa İyi Parti'ye de 'İyi' bir parça düşmüş.

GENEL MÜDÜR İHALE VERMİŞ

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, göreve gelince sonradan ismi İzmir İnovasyon ve Teknoloji A.Ş. olan belediye şirketinin genel müdürlüğüne İyi Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Nihal Ağca'yı getirmişti. İşte İyi Partili bu ismin başında bulunduğu şirket, 2021'de 'entegre yönetim sistemi dökümantasyon danışmanlık, eğitim ve belgelendirme hizmeti alım işi' adı altında ihaleye çıkmış.

Hem de açık değil, sadece davetlilerin katılabileceği "pazarlık" usulü ile. Ne tesadüf ki, ihaleye çağrılıp 317 bin lira yaklaşık maliyet belirlenen işi 178 bin liralık teklifle İyi Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz'ın eşi Deniz Alya Eryılmaz'a ait IFC Global şirketi kazanmış. Belgeleri ortada.

SORU İŞARETLERİ OLUŞUYOR

"Açık" ihale yapılsa ve aynı şirket kazansa kimse bir şey diyemezdi ancak "pazarlık" yani davetliler arasında yapılan bir ihale söz konusu olunca ister istemez insanın aklına bazı soru işaretleri geliyor. Üstelik basında yer alan haberde aynı şirketin, İzmir Büyükşehir'e ait olan ve yine başında İyi Partili bir genel müdür olan İZDOĞA şirketinden de bir ihale aldığı öne sürülüyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 107 milyon liralık ihale almasıyla ilgili "Bilgim olsaydı arkadaşımıza 'yapma' derdim. Çünkü akıllarda iyimser ayrımcılık kalması bile kötü" demişti. Burada da "iyimser ayrımcılık" kokan bu ihaleyle ilgili de Meral Hanım'dan bir açıklama bekliyoruz.

CHP, POLAT'IN YERİNE ÖZEL'İ ADAY YAPSIN!

CHP'de Manisa Milletvekili olan TBMM Grup Başkanvekili Özgür Özel ile Malatya Milletvekili olan Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın 2023'teki seçimde İzmir'den aday olmak için çalışma yaptıkları aylardır konuşuluyor.

Yani, iki isim CHP İzmir'i sahipsiz gördükleri için gelip 12-15 milyar lira bütçeye sahip belediyeleri yöneten parti örgütünün patronu olmak istiyor.

"GURUR DUYARIM" AÇIKLAMASI

İzmir'e konmak istedikleri belirtilen bu iki ismin İzmir'den aday olma girişimine tepki göstermesi gereken isimlerden biri olan CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Özel ve Ağbaba ile aynı bölgeden aday olmaktan gurur duyacağı açıklamasını yaparak şaşırttı. Buradan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na bir çağrım var...

Kemal Bey!... Madem gurur duyuyor, eğer Özel ve Ağbaba'nın İzmir adaylığı gerçekten gündeme gelirse içlerinden birini Polat'ın yerine aday yapın.

Madem ithal isimlerin adaylığından gocunmuyor o zaman kendi yerine aday gösterilmesinden de gurur duysun!