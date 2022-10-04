Konak Pier skandalı!

Yoğun gündem nedeniyle bazen önemli konular gözden kaçabiliyor.

İzmir'in bir dönem en gözde buluşma ve alışveriş mekanlarından biri olan Konak Pier Alışveriş Merkezi'yle ilgili yaşananlar da bunlardan biri... Biraz geç de olsa bu skandalın üzerine gideceğiz. Çünkü siz okuyucularımızın yaşananları mutlaka bilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Türkiye Denizcilik İşletmeleri'ne ait tarihi Konak Pier binasının kullanım hakkı Özelleştirme Yüksek Kurulu kararıyla Büyükşehir Belediyesi'ne ait İZBELTUR ve Ege Şehir Planlama şirketlerine 25 yıllığına verildi. Belediye de burayı İzmirli Koyuncuoğlu ailesine ait ait İZMER A.Ş. isimli şirkete alt kiracı olarak devretti.

Ancak burasının açılması konusunda ruhsat problemi bir türlü çözülemedi.

ASKER BİLE BURAYI TERK ETTİ

Ahmet Piriştina'nın Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu 2002 sonu ve 2003 başında kentin en önemli gündem maddesi bu alışveriş merkezinin hizmete açılmasının önündeki pürüzlerdi.

Ulusal basın da konuya dahil oldu ve olay bir hayli konuşuldu.

Hatta o dönem burada mağaza kiralayan ünlü işadamları Cem Boyner ve Cemalettin Sarar, İzmir'e gelip Piriştina ve dönemin Konak Belediye Başkanı Erdal İzgi'yle görüştü. Bu görüşme ve girişimlerin ardından pürüzler aşılırken AVM de hizmete girdi. Hatta İZMER A.Ş.'nin marina gibi yatırımlar yapması için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, buradaki Çakabey Limanı'nı terk edip gemilerini Foça'ya götürdü. Fakat aradan yıllar geçtikçe AVM kan kaybetti ve birçok marka buradan ayrıldı.

DEVLETE GERİ VERMİYOR

Şimdi devlet, 25 yıllık kira süresi dolmasına rağmen burayı devralamıyor.

TDİ'nin CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in konuyla ilgili soru önergesine verdiği cevapta çok çarpıcı bilgiler yer alıyor.

Buna göre, 25 yıllık süre dolunca belediye şirketlerinden oluşan ortak girişim grubu burayı TDİ'ye devir/teslim tutanağı ile 16 Ağustos 2021 tarihinde hukuken devretti. Ancak alt kiracısı İZMER A.Ş., burayı devlete geri vermiyor.

DAVA AÇIP TEDBİR KOYDURDU

TDİ'nin Mayıs ayındaki açıklamasında şu bilgiler veriliyor: "Ortak girişim grubunun alt kiracısı İZMER A.Ş. tarafından söz konusu yerin fiili teslimi, davaya konu edilip ihtiyati tedbir kararı alınarak engellenmektedir. Kuruluşumuz tarafından, kuruluş alacaklarının tahsili ve kullanım hakkı devri (kira) ana sözleşmesinin süresinin sona ermesi sebebiyle söz konusu taşınmazların iade alınması için, yasal yollara başvurulmuş olup hukuki süreç devam ettirilmektedir. Kesinleşen mahkeme ilamları gereği, kuruluşumuz alacakları tahsil edilmektedir. 2021 yılsonu itibariyle Konak Pier'den toplam alacaklarımız: 30 milyon 822 bin 901 lira 97 kuruştur." Pes doğrusu! Devlet 25 yıllığına kiraladığı yeri bu süre dolalı 1 yıldan fazla bir zaman geçmesine rağmen devralamıyor. Bu konu önemli...

Gündeme getirmeye devam edeceğiz.