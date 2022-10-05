Kuşadası’nda milyonlarca lira nereye gidiyordu?

CHP'li belediyeler bugüne kadar HDP'li kadrolaşma konusunda sık sık gündeme geldi. Ancak, CHP'li belediyelerden HDP'ye kaynak aktarımı konusunda pek örnek gün yüzüne çıkmadı.

İşte bu açıdan Kuşadası Belediyesi'nde savcılık tarafından dün sabah dikkat çekici bir operasyon yapıldı. Belediyede ilk Yeni Asır'ın gündeme getirdiği ve tuhaflığına dikkat çektiği 12.8 milyon liralık 750 bin ton mıcır alım ihalesi, sonunda bir savcılık operasyonuna dönüştü. İçlerinde dönemin Fen İşleri Müdürü'nün de olduğu 6 belediye personeli ve bu mıcır ihalesini kazanan ZTB İnşaat şirketinin sahipleri Turan Bağı ile kardeşi Zana Bağı göz altına alındı. Bağı kardeşler geçtiğimiz aylarda bu mıcır ihalesi ve belediyeden aldıkları ihalelerle ilgili haklarında iddialarda bulunan Ergün Poyraz isimli gazeteciyi dövdürmekten de tutuklanmış ve 77 gün hapis yatmışlardı.

BEKÇİLİKTEN HOLDİNGLEŞMEYE

Araştırınca Bağı kardeşlerin öyle bir hikayesi ile karşılaşıyorsunuz ki, hayrete düşmemek mümkün değil! Turan Bağı, memleketleri Mardin'den Söke'ye geldikleri ilk yıllarda kapıcı ve bekçilik yaptıktan sonra hemşerisi olan bir işadamının firmasında inşaat sektörüne giriş yapmış. Turan Bağı ile 1992 doğumlu kardeşi Zana Bağı, son 4 yılda adeta holdingleşmişler. İki kardeş sahibi oldukları 4 şirketle başta Kuşadası Belediyesi olmak üzere Aydın Büyükşehir ve Didim Belediyeleri'nden çok sayıda ihale almışlar. Aldıkları ihalelerin toplamının 90- 100 milyon lirayı bulduğu öne sürülüyor.

NASIL BU KADAR BÜYÜDÜLER?

Peki son 4 yılda ne oldu da daha önce kapıcılık veya bekçilik yaptığı belirtilen Turan Bağı ve kardeşi, alıp başını bu kadar yürüdü? İşte bu noktada 27 Nisan 2021'de Yeni Asır'da yayınlanan bir haber göze çarpıyor. Haberde görevinden alınan Iğdır'ın HDP'li eski Belediye Başkanı Yaşar Akkuş'un Kuşadası Belediyesi'ne yaptığı ve CHP'li Başkan Ömer Günel ile samimi pozlar verdiği ziyaretin ardından ZTB İnşaat'ın aldığı ihalelerin hem hacim hem de sayı olarak arttığına dikkat çekiliyor ve "Bu tesadüf mü?" sorusu gündeme getiriliyor.

"BAĞLARI VARSA ORTAYA ÇIKARILMALI"

Bağı kardeşlerin daha önce gazeteci Poyraz'ı dövdürdükleri dönemde de haklarında "HDP'li ve PKK sempatizanı oldukları" yönünde iddiaların yer aldığı çok sayıda haber yayınlandı. İki kardeş girdikleri hapisten çıktıktan sonra bu iddiaları yalanladı ve "Hakkımızda 'PKK terör örgütüne maddi destek verdiğimiz' yönünde tamamen iftira amaçlı ithamlarda bulunuldu. Bunu yapanlar hakkında dava açacağız" açıklamasında bulundu.

KARARI YARGI VERECEK

Bağı kardeşler bu davaları açtılar mı bilmiyorum ancak bu iddiaların araştırılması için şimdi bir fırsat doğdu. Çünkü, dün sabah yapılan operasyonla bu konu ve iddialar yargının konusu haline geldi. Yargı, Bağı kardeşlerin bağlantılarını, belediye ve Başkanı Ömer Günel ile aralarında işveren ve müteahhitlik dışında herhangi bir ilişki olup olmadığını ve iddia edildiği gibi bu paraların bir yere gidip gitmediğini ortaya çıkaracaktır. Buna inanıyoruz. Yanlış anlaşılmasın Bağı kardeşleri peşin hükümle suçlu ilan etmiyoruz. Sadece bir durum tespiti yaparak tabloyu ortaya koyuyoruz.

Suçlu olan varsa cezasını çeksin, suçsuz olanlar ise, aklansın istiyoruz...