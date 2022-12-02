Bedri Vekil ağır saçmaladı!

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter'in bir TV kanalında yaptığı açıklamalara şaşırdım kaldım. İzmirli vekil, Göztepe-Altay maçında çıkan olayları İstiklal Caddesi'nde geçtiğimiz günlerde gerçekleşen hain terör saldırısı ve daha önceki Suruç ile Ankara Garı önündeki patlamalarla bağdaştırmaya çalıştı. Dedi ki, "2015 yılında CHP İzmir İl Başkanıydım.

Seçimler olup iptal edilmiş sonra seçim tekrarlanmıştı. O aradaki olayları asla unutamıyorum, o bombaların patlamasını, Ankara Garı'nı, Suruç Katliamını... O senaryo sanki geri geldi. İstiklal'de yaşanan patlama ve sonrasında bu saha olayları.

İzmir'i karıştırmak için yapılan operasyon.

İzmir huzur ve özgürlük kenti. Bu kenti kıskananlar, bu kenti nasıl karıştırırız diye uğraşanlar olduğuna inanmaya başladım.

Bunların arkasında kim var araştırıyorum."

KAHVEHANE SOHBETİ GİBİ

Yani olayların ardından Hükümetin parmağı olduğu imasında bulunmaya çalıştı...

Bir grup fanatik taraftarın gerçekleştirdiği bu çirkin hadiseleri, terör olaylarıyla bağdaştırmak ve bunun ardında özgürlük kenti İzmir'e operasyon çekmek isteyenlerin olduğunu söylemek ağır saçmalamak değil de nedir? Bu neyin kafasıdır? Tamam, anlaşılan CHP'nin iktidar, kendisinin de bakan olacağı hayalleri Sayın Serter'in aklını başından almış ancak konuşurken bir milletvekili ağırlığını taşıması gerektiğini unutmaması lazım. Yoksa, söylediklerinin kahvehane sohbetlerinde ileri geri atıp tutmaktan hiçbir farkı yok.

YENİ ASIR YAZDI 'HALKIN BAKKALI' İSMİ KALDI

Yeni Asır olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in şaşaalı tanıtım kampanyalarıyla hizmete açtığı Halkın Bakkalı marketlerinin kapatılmasını manşetten duyurduk. Zincir marketlere göre daha pahalı olan Halkın Bakkalı, ilgi görmeyince bağlı olduğu Grand Plaza şirketi tarafından kapatıldı.

Halkın Bakkalı yerine yine belediyeye ait İZTARIM A.Ş bünyesinde et ürünleri satışı yapılacak Halkın Kasabı isimli marketlerin açılması kararlaştırıldı. Tabii, bu haberimiz büyük yankı uyandırdı.

İZMİRLİLER İSYAN ETTİ

Sosyal medyada haberimizi ve Halkın Bakkalı marketlerinin kapalı haldeki fotoğraflarını paylaşan birçok İzmirli kentin milyonlarca lirasının heba edilmesine isyan etti. Olay net bir şekilde Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve ekibinin başarısızlık hanesine yazıldı. Bunun üzerine Soyer ve kurmayları, ne yaparız da bu başarısızlık algısını hafifletiriz diye bir formül aradı.

Sonunda isim değişikliğinden vazgeçmek zorunda kalındı. Belediyeden dün yapılan açıklamada kapatılan Halkın Bakkalı isimli marketlerin yeniden açılacağı ve içine Halkın Kasabı reyonu ekleneceği kaydedildi.

YİNE MİLYONLAR GİTMESİN

Belediyedeki kaynaklarımız, Halkın Bakkalı isminin kalması kararında Yeni Asır'ın haberlerinin çok etkili olduğu ve başarısızlık algısını törpülemek için böyle bir karar alındığını aktardı. Umarız, yanlış stratejilerle İzmirlinin milyonlarca lirası tekrar heba edilmez. Yoksa aç-kapa, aç-kapa nereye kadar! Kusura bakmasın ama İzmir, Sayın Soyer'in deneme tahtası değil.