Büyükşehir’i karıştıran gezi!

Haldun Barışcan'ın Güney Kore'nin Seul ve Goesan kentlerine yaptığı 'organik EXPO' seyahati belediyede olay oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde gezen gezene!... Kentle ilgili meselelere kafa yoran stratejik planlama uzmanı Ali Rıza Avcan, meclis kararları üzerinden araştırıp tek tek çıkarmış... Başkan Tunç Soyer, göreve geldiğinden bu yana tam 29 kez yurtdışı seyahati yapmış. Görev süresinin 144 günü yani yüzde 10'dan fazlasını ülke dışında geçirmiş. Bu arada Soyer'in adeta bir elçi olarak çalıştırdığı danışmanı Onur Kadir Eryüce de 25 kez yurtdışı seyahatine gitmiş. Belediyenin 2 numaralı ismi haline geldiği belirtilen ve İzmir'le ilgili birçok fantastik fikrin altından çıkan diğer bir danışman Güven Eken ise, soluğu 9 kez yurtdışında almış. Soyer'in yakın çalışma ekibinde bulunan Kerem Ziya Yangöz de 18 kez yurtdışına çıkmış.

Soyer'in ve özellikle danışmanı Eryüce'nin adeta birer seyyah haline geldiği zaten biliniyordu. Yani onların gezginliği kanıksanmış bir durum...

GÜNEY KORE'YE ORGANİK GEZİ

Bugünlerde ise, Büyükşehir Belediyesi koridorları bambaşka bir geziyle çalkalanıyor.

O geziyi yapan ise, daha önce İZFAŞ'ta yönetim kurulu üyeliği, İzmir İnovasyon Teknoloji A.Ş'de genel müdür yardımcılığı yapan ve en son Soyer tarafından İZTARIM A.Ş'ye genel müdür yardımcısı olarak atanan Haldun Barışcan'dan başkası değil... İzmir'e 'organik EXPO' getirme iddiasıyla hareket eden Barışcan, henüz İzmir İnovasyon şirketindeyken geçtiğimiz ay Güney Kore'ye gitti.

Burada Goesan County International Organik EXPO içindeki bir kongreye katıldı.

Belediye koridorları bu seyahatin 22 gün sürdüğü ve faturasının 350 bin lira olduğu ve bunun ödenmesi konusunda bir kriz çıktığı yoğun olarak konuşuluyor. Hatta bazı belediye çalışanları, durumu bize bildirip "Erhan Bey, lütfen bunu yazın. Bu nasıl sefahat böyle?" dedi. Biz de konuyu araştırdık. Edindiğimiz bilgi ise, gezinin maliyetinin 350 bin olmasa da 150 bin lira civarında olduğu yönünde...

'MEYVE VEREN AĞAÇ TAŞLANIR'

Yazımızı tek taraflı yazmamak için Barışcan'ın kendisini de aradık. Barışcan da "Bu rakamlar neden abartıyorlar bilmiyorum.

Bu seyahat 12 günlüktü. Maliyeti ise, iddia edilen 350 bin liranın 3'te biri kadar. Uzun süre ABD'de yaşadım. Öyle yurtdışına gitmek gibi bir amacımız yok.

Biz İzmir'e böyle bir fuar kazandırmak istiyoruz. Biz organik üretimi ne kadar yaygınlaştırabilirsek İzmir halkı o kadar sağlıklı besine kavuşacak. Meyve veren ağaçlar genelde taşlanır. Kimse gelip bana sormuyor. Bir arayan sissiziniz, oysa bana kim soruyorsa anlatıyorum" dedi.

BUNLAR DAHA ÇOK KONUŞULUR

Gezide Seul'de sadece 2 gün kaldığını ve sonrasında Goesan'da olduğunu anlatan Barışcan, "Onların belirlediği otel ve kooperatif gibi yerlerde kaldık. Yani bir elimiz yağda bir elimiz balda değildi. Dünyanın öteki tarafı olduğu için uçak biletleri her zaman pahalı" diye konuştu.

Bu gidişle, Büyükşehir Belediyesi'nde gerek Soyer'in gerekse de bazı yöneticilerin seyahatleri daha çok konuşulur...