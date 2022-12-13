CHP’de skandal! Torpilciyi bırakıp linçe başladılar

CHP İzmir örgütü ne hallere düşürüldü! Yeni Asır Gazetesi olarak geçtiğimiz Cuma günü manşetten bir haber yayınladık. Haberde CHP'liler arasında telefondan telefona dolaşan ve İzmir İl Başkan Yardımcısı Sedredil (Sedrettin) Coşkuner'in belediyelere yerleştirdiği belirtilen 25 yakınının listesi yer alıyordu. Tabii, kıyamet koptu... Ancak CHP'nin düşürüldüğü hale bakın ki, şimdi koca örgüt bulunduğu konumu 'nüfuz ticareti' için kullanan Coşkuner yerine bu listeyi hazırlayıp sızdıranın peşine düştü. Bula bula Karşıyaka örgütünde tanınan bir isim olan ve daha önce de ilçe başkanlığına aday olan CHP'li iş insanı Serdar Yavaşoğlu'nu buldular. Coşkuner'in başvurusu üzerine Serdar Koç başkanlığındaki CHP Karşıyaka İlçe Yönetimi dün olağan üstü toplantı yaparak komisyon kurup Yavaşoğlu hakkında disiplin incelemesi yapma kararı aldı. Bu basına yansıdı. İnanılır gibi değil...

SİZ ÖNCE HESABINI SORUN

Beyler siz disipline birini göndermek istiyorsanız neden önce akrabalarına torpil yaptırdığını kendisi de "25'i değil ama 6-7'sini işe yerleştirdim" diyerek kısmen de olsa itiraf eden Sedredil Coşkuner'den başlamıyorsunuz?

Bu haberi yapan kişi olarak Yavaşoğlu'nu geçmişte 2000'li yılların başındaki Ege Giyim Sanayicileri Derneği Başkanlığı'ndan sadece ismen tanıyorduk.

Ancak yaklaşık 20 yıldır kendisini ne gördük ne de telefonla konuştuk. Bu liste kendisinden değil birkaç ayrı yerden elimize ulaştı. Bize gönderenler arasında CHP'liler de vardı. Biz de Coşkuner'le de konuşup onun da savunmasına yer vererek bunun haberini yaptık. Tabii ki gazetecinin haber kaynağını gizli tutması namus borcudur.

Kaynağımız Yavaşoğlu olsa açıklamazdık.

Ancak değildi. O yüzden ortadaki haksızlığa karşı uyarıda bulunmak için bunu net bir şekilde söylüyoruz.

YAVAŞOĞLU: BEKLENTİM YOK

Dün Yavaşoğlu da haberde imzamız bulunduğu için bizi aradı ve hedefi olduğu linç kampanyası nedeniyle oldukça üzüntülü olduğunu anlattı. Anılan listeyi kesinlikle kendisinin üretmediğini ve paylaşmadığını dile getiren Yavaşoğlu, "Bu listedeki bilgilere erişecek ne bir konum sahibiyim ne de bir resmi görevim var. Bu tür parti içi etik tartışmaların, kamuoyu önünde basın organlarında ve kulaktan kulağa fısıltı gazetesinde tartışılmasını doğru bulmuyorum.

Bu şekilde şahsımı hedef alanlar bilmelidir ki, beni yıpratma kaygısıyla doğruluğu ispatlanmamış bir liste üzerinde yapılan tartışmaları köpürterek partiye zarar vermektedirler. Tartışmalarda Serdar Yavaşoğlu isminin hedef alınmasının arka planını bilmiyorum ama en azından hakkımda linç kampanyası başlatmak isteyenlerin rahatlaması açısından hiçbir makam, milletvekilliği, ilçe başkanlığı beklentim olmadığını bilmelerini isterim" dedi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA ÇAĞRI

Buradan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunuyorum...

Kemal Bey!

Akrabalarına torpil yaptıran bir parti yöneticiniz İzmir'de deşifre oldu. Ancak şimdi herkes bu skandalın üzerine gideceğine bu listeyi sızdırdığını sandıkları bir partilinizi linç etmeye çalışıyor.

Lütfen şu yaşananlara bir el koyun! Haklının haksızdan ayrılmasını sağlayın... Yoksa çıkıp bize hak, hukuk, adalet gibi partinizde olmadığı bu olayda da görülen şeyler üzerinden nutuklar atmaya çalışmayın...