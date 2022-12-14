Akgermanlar ikinci kez döner mi?

İzmir'de devletin dışında özel sektör ayağında sanayinin temelini atan ailelerden birçoğu sanayiciliği bıraktı. Eski demir çelik devi Metaş'ın sahiplerinden Özsaruhan ve mensucatçı Giraudlar gibi.

Bu arada geçen yıl İzmir'in önde gelen ailelerinin güçbirliğiyle kurduğu Batıçim de satıldı. Burada hisselerini elden çıkaran İzmir'in tanınmış birçok ailesi de böylece sanayiciliğe veda etti. İzmir'de sanayinin duayenleri arasında yer alan en önemli ailelerden biri de Akgermanlar oldu...

Şapka üreticisi dede Bedri Akgerman'ın özel sektörün ilk çimento fabrikası Çimentaş'ı 1950'lerde 17 arkadaşıyla birlikte kurmasıyla İzmir ekonomisi yeni bir ivme kazanmış oldu.

CEMİYET HAYATINDA ÖNCÜ

Akgermanlar sanayiciliğin yanı sıra İzmir cemiyet hayatının da en etkin üyeleri oldular. Baba Öner ile büyük oğlu Bülent ve küçük oğlu Levent Akgerman, yıllarca İzmir sivil toplum kuruluşlarının yönetiminde yer aldılar. Bu aile Çimentaş bünyesinde Çimentaş Eğitim ve Sağlık Vakfı'nın kurulmasına da öncülük ederek bir çok örnek projeye imza attı. Bu vakıf bünyesindeki Işıkkent Eğitim Kampüsü halen İzmir'in en seçkin okullarından birini bünyesinde barındırıyor.

KISA BİR ARA VERMİŞLERDİ

Ancak, maalesef iş dünyasında her şey istenildiği gibi gitmeyebiliyor. İnişler çıkışlar olabiliyor. Akgerman ailesi de ilk önce 2001'de Çimentaş'taki hisselerini İtalyan Cementir'e satarak sanayiciliği bıraktı. Fakat bir süre sonra Çimentaş'ın sahibiyken onun çatısı altında kurdukları AKG Gazbeton ve Çimstone markasının sahibi AKG Yalıtım şirketlerini geri aldılar.

Yani sahalara tekrar döndüler.

ŞİRKETLERİ SATTILAR

Ancak, İzmir sanayisinin duayeni Akgerman ailesi için işler yine istedikleri gibi gitmedi. Önce 2019 yılında kendileri ve 4 şirketleri için konkordato talebinde bulundular.

Bu talep tam karara bağlanacaktı ki, bundan vazgeçtiler. Bugün özel haberimizle duyurduğumuz gibi şimdi de ellerindeki sanayi tesisi ve firmalarını sattılar. Devir işlemlerinin bir iki haftaya tamamlanmasıyla sanayiciliğe ikinci kez veda edecekler.

İş hayatılarında yolları açık olsun. Umarız, ilkindeki gibi bu vedayı da kısa tutar ve bir vesileyle tekrar sanayiciliğe dönerler...

MELEK GİTTİ AYŞEN KALDI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in tepki gören sözde barış bildirisini imzaladıkları için Kanun Hükmünde Kararname ile görevlerinden uzaklaştırılan profesörler Melek Göregenli ile Ayşen Uysal'a uzmanlık alanlarıyla hiçbir ilgisi olmayan Grand Plaza şirketinden maaş bağlamasını çok eleştirdik. Hele Ayşen Uysal'a yılın büyük bölümünde Paris'te yaşamaya başlamasına rağmen maaş ödemeyi sürdürmesini çok gündeme getirdik. Hatta bu nedenle Soyer hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni verildi. Soyer, Uysal'a bu şekilde maaş ödemeye devam ettiği için belki de yargılanacak. Şimdi sürpriz bir gelişme oldu. Göregenli, bu şirketteki yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldı... Tabii, Soyer'in kendisine başka bir şirketten maaş bağlama ihtimali de bulunuyor...

Diğer yandan Prof. Dr. Göregenli'nin de son dönemde Ahmet Piriştina Kent Arşivi (APİKAM) çevrelerinde çok etkin olduğu biliniyor. Belki kendisi için oralarda bir görevlendirme de olabilir... Ancak Prof. Dr. Ayşen Uysal'ın ise oralı bile olmaması dikkat çekmiyor değil...