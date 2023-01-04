Yücel o kadar kötüydü ki, gelen fark yaratır!

CHP İzmir'in yeni il başkanı büyük ihtimalle bugün Merkez Yönetim Kurulu toplantısında belli olacak.

CHP'nin önde gelen isimlerinden biriyle dün yeni il başkanının kim olabileceği üzerine konuştuk... Dedi ki... "İsim aslında çok da önemli değil Erhan Bey! Kim gelirse gelsin çok başarılı olacaktır." Şaşırdım. "Nasıl yani?" diye sordum?

SELAM VERMESİNİ BİLMİYORDU

"Çünkü, belirlenecek yeni isim, İl Başkanlığı açısından öyle başarısız bir dönemin üzerine gelecek ki, ne yaparsa yapsın fark yaratacaktır. Deniz Yücel, 5 yıl İl Başkanlığı yaptı ama daha partililere selam vermesini bile bilmiyordu. Kendini ne sanıyorsa, telefonlara bile çıkmıyordu.

Sokaklarda elleri cepte gezerken ve esnafla eller cepte tokalaşırken fotoğraflarını siz yayınladınız. Açık söylüyorum CHP İzmir, böyle bir isimden kurtuldu. Artık milletvekili olsa da örgüt üzerinde bu boyutta bozucu etkisi olamaz."

EN BAŞARISIZ İL BAŞKANI

Evet çok haklıydı. Bugün parti örgütünde kime sorarsanız sorun Deniz Yücel gelmiş geçmiş en başarısız il başkanıdır.

CHP'ye Menemen ve Urla belediyelerini kaybettirdi. Onun döneminde örgüt en karışık dönemini yaşadı. Egosuna dokunanı disipline verip partiden attırdı. Önce kendisini seçtiren Büyükşehir Belediye eski Başkanı Aziz Kocaoğlu'na çalım atıp onun rakibi Milletvekili Tuncay Özkan'la şu anki Başkan Tunç Soyer'e karşı iş tuttu.

Sonra Özkan'a da çalım atıp milletvekili olmasına karşı çıkmasın diye rotayı Soyer'e kırdı. Siyasi kariyeri için kullandığı sonra da alıp kenara bıraktığı birçok isim var. Böyle bir insana güvenebilirler mi?

GAZETECİLİĞİMİZ CANINI ACITMIŞ

Bugün CHP'de geçmiş il başkanlarının hangisini saysanız partide bir iz bıraktığını görürsünüz. Ama Deniz Yücel, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu elinden tutmayı bıraktığı anda kocaman bir hiçtir. Tek aday olarak girdiği il kongresinde çoğunluğun bile oyunu alamamıştır. Biz kendisini çok eleştirdik, belki ders alıp doğru yolu bulur diye. Ancak dün yaptığı açıklamalar hiçbir şeyden ders çıkaramadığını gösteriyor.

Buradan kendisine şunu söylüyoruz:

Kusura bakma Deniz Efendi... Sen alışmışsın ne versen yazan 'candaş' medyaya... Bizim hakkındaki gerçekleri yazan tek gazete olmamız belli ki çok zoruna gitmiş, çok canını yakmış. Kusura bakma, biz gazetecilik yapmaya devam edeceğiz. Aslında sana söylenecek daha çok şey var da, değmezsin...

AYDIN LİSTESİNİ HAZIRLIYOR BİLE!

CHP İzmir İl Başkanlığı'nda en güçlü isim olarak şu an Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in genel merkeze önerdiği Murat Aydın gözüküyor. Soyer ve Aydın cephesine yakın kaynaklar, iki ismin de sonuçtan gayet emin olduğunu söylüyor.

Hatta iki isim, şimdiden il yönetim kurulu listesini hazırlamaya bile başlamış.

SOYER İÇİN İTİBAR TESTİ

Daha önce de yazdığımız gibi, Aydın il başkanı olarak genel merkez tarafından atanırsa bu Soyer'in ikinci dönem adaylığı için şimdiden vize aldığı anlamına gelir.

Eğer atanmazsa da Soyer, parti örgütü nezdinde büyük prestij kaybeder.