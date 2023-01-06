Atama gecikti Soyer’in stres katsayısı arttı

CHP İzmir örgütü, istifa eden İl Başkanı Deniz Yücel'in yerine gelecek isim için önceki gün toplanan Merkez Yönetim Kurulu toplantısına kilitlenmişti.

Ancak, MYK'dan bir karar çıkmadı.

Hatta İzmir İl Başkanının kim olması gerektiği konusunun MYK gündemine bile girmediği anlaşıldı.

Genel Merkez atamada geciktikçe CHP İzmir Örgütü'nde en fazla strese giren kişi Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den başkası değil.

Çünkü son il kongresinde Deniz Yücel'i istemediğini açıkça belirtmesine rağmen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan beklediğinin tam tersi bir hamle ile karşılaşan Soyer, şimdi de Murat Aydın için sadece elini değil gövdesini de taşın altına koydu.

LİSTE BİLE HAZIRLIYORLARDI

Soyer, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, İzmir Milletvekili Ednan Arslan gibi isimlerle iş adamı Şenol Aslanoğlu'nun ismini yeni il başkanı yapılması talebiyle Genel Merkez'e vermek için mutabakat sağladı. Ancak, Genel Merkeze gittiğinde mutabakat sağladığı isimlere bir çalım atarak Aslanoğlu'nun önüne son anda Büyükşehir Belediye Meclis Grup Başkanvekili olmasını sağladığı Murat Aydın'ı ekledi. Hatta ilk başta olumlu sinyal alınca İzmir'e gelerek Aydın ve kendi siyasi ekibiyle birlikte il yönetim kuruluna alınacak isimlerin listesini bile hazırlamaya başladılar.

Onlara yakın isimlerle de yaptığımız konuşmalardan biliyoruz, sonuçtan çok çok emindiler. Aydın'ın atanmasına "Bu iş bitti" gözüyle bakıyorlardı.

İKİNCİ DÖNEM İÇİN GÖSTERGE

Ancak bekledikleri atama bir türlü gerçekleşmedi. Çünkü burası CHP'ydi ve burada bin bir türlü hesap, denge ve çıkar çatışması vardı. O yüzden genel merkez atamayı bir türlü yapmadı. Bu arada parti içinde Murat Aydın'ın FETÖ iltisaklı olduğu yönünde daha önce ortaya atılan iddiaların konuşulması genel merkezde de kafa karışıklığına mı neden olduğu yönünde soru işaretleri gündeme geldi. Önceki günkü MYK'da da karar çıkmayınca Soyer ve ekibindeki stres katsayısı daha da arttı. Çünkü, daha önce de yazdığımız gibi Murat Aydın'ın veya ikinci alternatif olarak önerdiği Şenol Aslanoğlu'nun atanmaması demek Soyer'in parti örgütü nezdinde büyük prestij kaybına uğraması demektir.

Ayrıca ikinci dönem başkan adaylığı için de çok büyük soru işaretleri olduğu yönünde sinyaller ortaya çıkacaktır.

İSTEMEYENLER BASTIRIYOR

Aydın'ın veya Aslanoğlu'nun atanması ise, Soyer'i, CHP İzmir'in tartışmasız en büyük hakimi yapacaktır.

İşte Soyer'in bu gücü elde etmesini istemeyenler şimdi var güçleriyle bastırıyor.

Bu nedenle şu an Soyer ve ekibi sıkıntılı günler geçiriyor...

CHP İzmir'in yeni il başkanının belirlenmesinde önümüzdeki hafta dananın kuyruğu kopacaktır ancak verilecek karar ne olursa olsun İzmir'deki siyasi dengeleri yeniden şekillendirecektir.