İyi Parti’deki “şeytanlar” kim?

İyi Parti'de İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar ve Genel Başkan Başdanışmanı olan İzmir Milletvekili Aytun Çıray ile TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu arasındaki kapışmada kılıçlar çekildi. Kırkpınar ve Çıray Genel Başkan Danışmanı Ömer Karakaş'ın da desteğiyle il başkan adayı olarak Sinan Bezircioğlu'nu çıkardı. Bezircilioğlu'nun karşısına siyasetteki yol arkadaşlarından avukat Ülkü Doğan'ı çıkararak dengeleri değiştiren Dervişoğlu, şimdi de zehir zemberek açıklamalar yaptı.

ÇOK AĞIR İFADELER KULLANDI

Bezircilioğlu hakkındaki genel merkezin adayı şaiyalarını şiddetle reddeden Dervişoğlu, "Kapalı kapılar ardında kelamlar farklı, kamuoyu önünde ifadeler, açıklamalar farklı! Tavrınızı net biçimde ortaya koymanız, kamuoyu önünde melek, kapı arkasında şeytan gibi davranmamak lazım" şeklinde bomba bir ifade kullandı. Dervişoğlu isim vermedi ancak bu açıklamasıyla Bezircilioğlu'nu destekleyenleri kastettiği de belli. O isimler de yukarıda saydıklarımız olduğuna göre!

Bu arada biz Yeni Asır olarak İyi Parti İzmir İl Kongresi öncesi bu kutuplaşmayı haber yaparak ilk gündeme getirdiğimizde Çıray, bir internet sitesine açıklama yaparak bu haberimizi yalanlamaya çalışmış ve bizi nifak sokmaya çalışmakla suçlamıştı. Çıray, desteklediği bir aday olmadığını belirterek, "Özellikle Grup Başkanvekilimiz Sayın Dervişoğlu ve benim karşı karşıya gelmemiz söz konusu değil" demişti. Çıray'ın bu açıklaması da göz önüne alındığında Dervişoğlu'nun bu sözüyle özellikle Çıray'ı da kastetmiş olabileceği akla geliyor. "Şeytan gibi davranmama" sözü çok ağır. Bakalım bu isimler Dervişoğlu'na nasıl bir karşılık verecek?

DERVİŞOĞLU VE KARAKAŞ REKABETİ

Öte yandan İzmir'deki bu kapışma İyi Parti'nin zirvesine de taşındı. Ömer Karakaş, Genel Başkan Meral Akşener'in en yakınında bulunan isimlerden biri. Dervişoğlu, yaptığı açıklamalarda Karakaş için de isim vermeden, "Genel merkezde 10 kişiden müteşekkil kongre komitesinin üyesi bir arkadaşımızın İzmir'de desteklediği bir aday olabilir. Bu onun tercihidir. Hiç kimse o danışman arkadaşın statüsünün arkasına saklanıp, kendisine de yetkisinin dışında özel misyonlar yükleyerek İlçe başkanlarımızın ve delege arkadaşlarımızın zihinlerini bulandırmaya kalkışmasın" ifadelerini kullandı.

KONGRE ÇOK ÇETİN GEÇECEK

Bu arada Bezircilioğlu'na Bayraklı, Bornova, Çiğli, Gaziemir, Ödemiş, Karşıyaka, Karaburun, Bayındır, Foça ve Dikili ilçe başkanları desteğini açıkladı.

Dervişoğlu, bu destekler için de "Çok erken başladılar, bazı ilçelere baskı ve yalanla destek açıklaması yaptırıldı.

Neler yaşandığını tüm ilçe başkanlarımızla görüştüm" dedi.

Dervişoğlu'nun "Ben belki o oyu nereye kullanacağımı da gerekçeleriyle birlikte kongrede ifade edeceğim" şeklindeki sözü de 22 Ocak'taki kongrenin tansiyonunun çok yüksek olacağının bir işareti olarak da değerlendirilebilir.

Bu büyük kapışma sonunda mağlup olan İzmir teşkilatı üzerindeki gücünü büyük oranda kaybedecek. Bu açıdan özellikle Çıray ve Kırkpınar'ın bir varoluş, Dervişoğlu'nun da prestij mücadelesi verdiğini söylemek mümkün.