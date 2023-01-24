İzmir’de çifte kongre ve Yorgancılar’ın tarafsızlığı

Ulu Önder Atatürk, daha Cumhuriyeti ilan etmeden İzmir'de 17 Şubat 1923'de bir İktisat Kongresi düzenledi. Türkiye'nin ekonomi politikalarının temeli bu kongrede atıldı. O kongrenin bu yıl 100. yıl dönümünü kutlayacağız. Bu çerçevede Hazine ve Maliye Bakanlığı yani devlet, Kemeraltı Çarşısı'nda ilkinin yapıldığı binayı aslına uygun yeniden inşa ediyor ve burada 17 Şubat 2023'te İzmir İktisat Kongresi'ni ulusal ve uluslararası katılımla yeniden topluyor. Ancak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de buna alternatif bir İktisat Kongresi düzenliyor.

Tüm tepkilere rağmen de bu 'korsan' kongreden vazgeçmiyor. Sizlerle geçtiğimiz Cumartesi günü bu köşede Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar'ın İzmir'de aynı anda iki İktisat Kongresi düzenlenmesinden iş dünyası olarak duydukları rahatsızlığı ifade eden açıklamalarını aktardık.

'ŞEHİR DEĞİL ÜLKENİN KONGRESİ'

Yorgancılar, verdiği bir röportajda şunları söyledi: "Tek bir güçle yapsak daha faydalı sonuç çıkacağına inanıyorduk.

İki taraf da ayrı ayrı kutlamak istedi.

Buna yapacağımız bir şey yok. Diğer oda başkanlarımız da bu fikirdeydi. Devletimiz İktisat Kongresi'ni Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde düzenledi.

Bölünmekten ziyade birleşerek yapmak daha doğru olandı. Adı üstünde İktisat Kongresi... Kim yapacak bunu? İzmirliler, herkes, devlet, belediyeler, odalar yapacak. Bu şehrin değil, ülkenin İktisat Kongresi. Bir Davos gibi olması gereken bir yapıdır bu. Geleceğin şekillenmesi yapısıdır bu. Burada alınacak kararlar geleceğe ışık tutacak. Geçmişte ne olduysa bugün de böyle olması lazım."

SÖZLERİNİ AYNEN AKTARDIK

Biz de bu açıklamalar üzerine kendisini aradık ve "O zaman iki kongrenin düzenlenmesi konusunda yanlışı yapan kim?" diye sorduk. Yorgancılar da "Onu bilemem, ben İzmir için doğrunun ne olması gerektiğini söyledim" cevabını verdi. Biz de tüm bunları köşemizde aynen aktararak, "Bir siyasetçi olmadığı için Yorgancılar'ın tartışma içine girmek istememesi doğal. Ancak biz yine de buradan Sayın Soyer'e seslenelim. Gerçeği anlamanız için Yorgancılar'ın daha ne söylemesi gerekiyor Sayın Başkan?" dedik.

Yazının Soyer'e seslenilen bölümünün bize ait olduğu net olarak anlaşılmasına rağmen bu yazımız Ender Bey'i biraz üzmüş. Kendisinin üzülmesini istemeyiz.

BİR KEZ DAHA VURGULUYORUZ

Bizim amacımız Ender Bey'i Başkan Soyer'le karşı karşıya getirmek değildi. O yüzden bir kez daha belirtiyoruz: Yorgancılar, söz konusu açıklamasında aktardığımız gibi ne Soyer'e ne de bir başka kurum veya kişiye doğrudan eleştiri getirmemişti.

Biz de zaten yazımızda Yorgancılar'ın Soyer'i hedef aldığını yazmamıştık. Biz Yorgancılar'ın söylediği bu sözleri üzerine alınması gereken kişinin Soyer olduğu yorumunu yaparak bunu "EBSO Başkanı daha ne desin Tunç Soyer?" başlığıyla aktarmıştık. Yazımızı yanlış anlayanlar bunu böyle değerlendirmelidir.